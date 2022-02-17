https://sputnik-georgia.ru/20220217/zhiltsy-avariynogo-doma-v-batumi-trebuyut-rasseleniya-264534513.html

Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения

Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения

После того, как на доме появились новые трещины, мэрия на несколько дней переселила жильцов на съемные квартиры 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T18:49+0400

2022-02-17T18:49+0400

2022-02-17T19:23+0400

грузия

новости

батуми

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0e/264435322_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_55aba00fee9447dbc7ce247566cb475d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жильцы аварийного многоэтажного дома на улице Маяковского в Батуми спустя несколько дней после землетрясения встретились с мэром города Арчилом Чиковани, чтобы выяснить сроки своего расселения.После появления на доме новых трещин вследствие землетрясения 13 февраля мэрия переселила жильцов на съемные квартиры, но только на два дня. Накануне вернувшиеся в свои квартиры жильцы устроили акцию протеста с требованием расселения, сообщает Аджарское телевидение. По словам Чиковани, между мэрией, жилищным кооперативом и компанией-инвестором подписано трехстороннее соглашение. Прежде чем его расторгнуть, инвестор должен вернуть перечисленные ему деньги.Представители мэрии пообещали встретиться с жильцами аварийного дома до конца дня и ответить на все вопросы детально. Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото>>Проблема аварийных домов актуальна для многих городов Грузии. Ситуация еще больше ухудшилась после недавнего землетрясения на юге Грузии, где магнитуда составила 6,2. Согласно программе "Батуми без аварийных домов", до 2025 года в черноморском городе новое жилье планируется предоставить 3 тысячам семей.Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее опасных для жизни строениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, батуми, общество