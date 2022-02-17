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Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения
Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения
После того, как на доме появились новые трещины, мэрия на несколько дней переселила жильцов на съемные квартиры 17.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-17T18:49+0400
2022-02-17T18:49+0400
2022-02-17T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жильцы аварийного многоэтажного дома на улице Маяковского в Батуми спустя несколько дней после землетрясения встретились с мэром города Арчилом Чиковани, чтобы выяснить сроки своего расселения.После появления на доме новых трещин вследствие землетрясения 13 февраля мэрия переселила жильцов на съемные квартиры, но только на два дня. Накануне вернувшиеся в свои квартиры жильцы устроили акцию протеста с требованием расселения, сообщает Аджарское телевидение. По словам Чиковани, между мэрией, жилищным кооперативом и компанией-инвестором подписано трехстороннее соглашение. Прежде чем его расторгнуть, инвестор должен вернуть перечисленные ему деньги.Представители мэрии пообещали встретиться с жильцами аварийного дома до конца дня и ответить на все вопросы детально. Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото>>Проблема аварийных домов актуальна для многих городов Грузии. Ситуация еще больше ухудшилась после недавнего землетрясения на юге Грузии, где магнитуда составила 6,2. Согласно программе "Батуми без аварийных домов", до 2025 года в черноморском городе новое жилье планируется предоставить 3 тысячам семей.Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее опасных для жизни строениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Жильцы аварийного дома в Батуми требуют расселения
18:49 17.02.2022 (обновлено: 19:23 17.02.2022) Подписаться на
После того, как на доме появились новые трещины, мэрия на несколько дней переселила жильцов на съемные квартиры
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Жильцы аварийного многоэтажного дома на улице Маяковского в Батуми спустя несколько дней после землетрясения встретились с мэром города Арчилом Чиковани, чтобы выяснить сроки своего расселения.
После появления на доме новых трещин вследствие землетрясения 13 февраля мэрия переселила жильцов на съемные квартиры, но только на два дня. Накануне вернувшиеся в свои квартиры жильцы устроили акцию протеста с требованием расселения, сообщает
Аджарское телевидение.
"Пусть нас переселят временно в съемные квартиры. Нельзя жить в аварийном здании. Или пусть повлияют на инвестора, чтобы он закончил строительство, и мы могли вернуться назад", - сказала одна из жильцов дома.
По словам Чиковани, между мэрией, жилищным кооперативом и компанией-инвестором подписано трехстороннее соглашение. Прежде чем его расторгнуть, инвестор должен вернуть перечисленные ему деньги.
"Договор с инвестором должен быть расторгнут. Компания должна вернуть деньги, которые им перечислили мэрия и жильцы...Только после этого ваш дом будет внесен в программу аварийных домов", - сказал Чиковани.
Представители мэрии пообещали встретиться с жильцами аварийного дома до конца дня и ответить на все вопросы детально.
Проблема аварийных домов актуальна для многих городов Грузии. Ситуация еще больше ухудшилась после недавнего землетрясения на юге Грузии, где магнитуда составила 6,2.
Согласно программе "Батуми без аварийных домов", до 2025 года в черноморском городе новое жилье планируется предоставить 3 тысячам семей.
Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее опасных для жизни строениях.
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