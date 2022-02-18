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"Будут здесь столько, сколько надо" - Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси
"Будут здесь столько, сколько надо" - Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси
Александр Лукашенко рассказал, когда российские войска покинут Беларусь после учений "Союзная решимость - 2022". Смотрите в видео заявление политика 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T09:51+0400
2022-02-18T09:51+0400
2022-02-18T09:51+0400
беларусь
александр лукашенко
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Президента Беларуси Александра Лукашенко спросили в ходе визита на полигон в Могилевской области, когда российские войска покинут белорусскую территорию после учений "Союзная решимость".По словам Лукашенко, решение о проведении маневров они принимали совместно с главой российского государства Владимиром Путиным. Таким же образом будут определены сроки вывода российских подразделений с белорусской территории.Совместные российско-белорусские маневры проходят на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь, александр лукашенко, мультимедиа, видео, видео
"Будут здесь столько, сколько надо" - Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси
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Александр Лукашенко рассказал, когда российские войска покинут Беларусь после учений "Союзная решимость - 2022". Смотрите в видео заявление политика
Президента Беларуси Александра Лукашенко спросили в ходе визита на полигон в Могилевской области, когда российские войска покинут белорусскую территорию после учений "Союзная решимость".
По словам Лукашенко, решение о проведении маневров они принимали совместно с главой российского государства Владимиром Путиным. Таким же образом будут определены сроки вывода российских подразделений с белорусской территории.
Совместные российско-белорусские маневры проходят на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.