https://sputnik-georgia.ru/20220218/budut-zdes-stolko-skolko-nado---lukashenko-o-vyvode-rossiyskikh-voysk-iz-belarusi-264547306.html

"Будут здесь столько, сколько надо" - Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси

"Будут здесь столько, сколько надо" - Лукашенко о выводе российских войск из Беларуси

Александр Лукашенко рассказал, когда российские войска покинут Беларусь после учений "Союзная решимость - 2022". Смотрите в видео заявление политика 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T09:51+0400

2022-02-18T09:51+0400

2022-02-18T09:51+0400

беларусь

александр лукашенко

мультимедиа

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Президента Беларуси Александра Лукашенко спросили в ходе визита на полигон в Могилевской области, когда российские войска покинут белорусскую территорию после учений "Союзная решимость".По словам Лукашенко, решение о проведении маневров они принимали совместно с главой российского государства Владимиром Путиным. Таким же образом будут определены сроки вывода российских подразделений с белорусской территории.Совместные российско-белорусские маневры проходят на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, александр лукашенко, мультимедиа, видео, видео