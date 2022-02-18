https://sputnik-georgia.ru/20220218/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-14-405-264546847.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 14 405

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 14 405

За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, вылечились 24 409 пациентов, а с начала пандемии – 1 348 581 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T10:50+0400

2022-02-18T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 14 405. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 526 205 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 24 409 человек, с начала пандемии – 1 348 581. Скончались 15 771.У доступных в Грузии вакцин еще есть срок годности>>За сутки сделано 48 595 тестов, в том числе 30 616 на антиген и 17 979 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 29,64%, за последние 14 дней – 32,04%, за последние семь дней – 30,78%.К этому времени в Грузии сделано 2 791 310 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 078.В карантине в данное время находятся 16 человек, в стационарах – 5 818, в ковид-гостиницах – 1 013.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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