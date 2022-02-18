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Джип, диплом и амбарный замок – как в Каспи проходило заседание сакребуло
Джип, диплом и амбарный замок – как в Каспи проходило заседание сакребуло
Накаленная ситуация в совещательном органе Каспи разрядилась только с появлением полиции 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T15:24+0400
2022-02-18T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) Каспи изобиловало словесной перепалкой, время от времени переходящей в физическое противостояние.Депутаты начали собираться на заседание с утра, чтобы проголосовать за изменения в местный бюджет. Представители оппозиции выступили против выделения 100 тысяч лари ( 33,3 тысячи долларов) на покупку внедорожника, что предусматривалось поправками."Они собираются покупать комфортабельный джип за 100 тысяч лари, и это в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой", – заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Нониашвили.Депутат от партии экс-премьера Грузии возглавил сакребуло Зугдиди>>Ситуация в зале заседания еще больше накалилась после того, как представители оппозиции поинтересовались у председателя сакребуло Шота Бегларашвили происхождением его диплома. Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили утверждал, что диплом у Бегларашвили липовый. Председатель сакребуло не замедлил с ответом и тут же представил собранию копию своего диплома, заявив, что он настоящий."Они начали провокации и насилие, как только пришли. Я зафиксировал, что если у кого-то есть вопросы, исходя из регламента, мы дадим соответствующие ответы. Однако все пошло в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашный бой", – сказал Бегларашвили.В итоге в сакребуло пришлось вызывать полицию, которая силой вывела оппозиционных депутатов и представителей СМИ из здания. Внутри остались только представители правящей партии "Грузинская мечта".Ответным шагом оппозиции, оказавшейся на улице, был амбарный замок, навешанный на двери сакребуло.К этому времени ситуация в сакребуло разряжена. Однако на месте остается полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, каспийский регион, сакребуло, политика
Джип, диплом и амбарный замок – как в Каспи проходило заседание сакребуло
15:24 18.02.2022 (обновлено: 15:25 18.02.2022) Подписаться на
Накаленная ситуация в совещательном органе Каспи разрядилась только с появлением полиции
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) Каспи изобиловало словесной перепалкой, время от времени переходящей в физическое противостояние.
Депутаты начали собираться на заседание с утра, чтобы проголосовать за изменения в местный бюджет. Представители оппозиции выступили против выделения 100 тысяч лари ( 33,3 тысячи долларов) на покупку внедорожника, что предусматривалось поправками.
"Они собираются покупать комфортабельный джип за 100 тысяч лари, и это в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой", – заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Нониашвили.
Ситуация в зале заседания еще больше накалилась после того, как представители оппозиции поинтересовались у председателя сакребуло Шота Бегларашвили происхождением его диплома. Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили утверждал, что диплом у Бегларашвили липовый.
Председатель сакребуло не замедлил с ответом и тут же представил собранию копию своего диплома, заявив, что он настоящий.
"Они начали провокации и насилие, как только пришли. Я зафиксировал, что если у кого-то есть вопросы, исходя из регламента, мы дадим соответствующие ответы. Однако все пошло в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашный бой", – сказал Бегларашвили.
В итоге в сакребуло пришлось вызывать полицию, которая силой вывела оппозиционных депутатов и представителей СМИ из здания. Внутри остались только представители правящей партии "Грузинская мечта".
Ответным шагом оппозиции, оказавшейся на улице, был амбарный замок, навешанный на двери сакребуло.
К этому времени ситуация в сакребуло разряжена. Однако на месте остается полиция.
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