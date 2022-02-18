https://sputnik-georgia.ru/20220218/dzhip-diplom-i-ambarnyy-zamok--kak-v-kaspi-prokhodilo-zasedanie-sakrebulo-264564085.html

Джип, диплом и амбарный замок – как в Каспи проходило заседание сакребуло

Джип, диплом и амбарный замок – как в Каспи проходило заседание сакребуло

Накаленная ситуация в совещательном органе Каспи разрядилась только с появлением полиции 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T15:24+0400

2022-02-18T15:24+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Заседание сакребуло (совещательный орган) Каспи изобиловало словесной перепалкой, время от времени переходящей в физическое противостояние.Депутаты начали собираться на заседание с утра, чтобы проголосовать за изменения в местный бюджет. Представители оппозиции выступили против выделения 100 тысяч лари ( 33,3 тысячи долларов) на покупку внедорожника, что предусматривалось поправками."Они собираются покупать комфортабельный джип за 100 тысяч лари, и это в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой", – заявил член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нугзар Нониашвили.Депутат от партии экс-премьера Грузии возглавил сакребуло Зугдиди>>Ситуация в зале заседания еще больше накалилась после того, как представители оппозиции поинтересовались у председателя сакребуло Шота Бегларашвили происхождением его диплома. Бывший мэр Каспи Манучар Меребашвили утверждал, что диплом у Бегларашвили липовый. Председатель сакребуло не замедлил с ответом и тут же представил собранию копию своего диплома, заявив, что он настоящий."Они начали провокации и насилие, как только пришли. Я зафиксировал, что если у кого-то есть вопросы, исходя из регламента, мы дадим соответствующие ответы. Однако все пошло в ином формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашный бой", – сказал Бегларашвили.В итоге в сакребуло пришлось вызывать полицию, которая силой вывела оппозиционных депутатов и представителей СМИ из здания. Внутри остались только представители правящей партии "Грузинская мечта".Ответным шагом оппозиции, оказавшейся на улице, был амбарный замок, навешанный на двери сакребуло.К этому времени ситуация в сакребуло разряжена. Однако на месте остается полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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