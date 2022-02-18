https://sputnik-georgia.ru/20220218/lider-partii-girchi-podskazal-dzhaparidze-kak-emu-pobedit-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-264566011.html

Лидер партии "Гирчи" подсказал Джапаридзе, как ему победить на выборах в парламент Грузии

Лидер партии "Гирчи" подсказал Джапаридзе, как ему победить на выборах в парламент Грузии

Лишенный депутатского мандата Бадри Джапаридзе 2 апреля попытается снова вернуться в парламент Грузии 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T16:29+0400

2022-02-18T16:29+0400

2022-02-18T17:10+0400

грузия

новости

выборы

новый политический центр – гирчи

политика

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Бадри Джапаридзе получит шанс заручиться поддержкой населения на промежуточных выборах в парламент Грузии, если не станет следовать за самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.Один из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, лишившись депутатского мандата 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля. "Нацдвижение" готово поддержать его.Оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в репрессиях>>Ранее в "Гирчи" заявили, что сами не будут участвовать в выборах, но и советовать своим сторонникам, кого поддерживать не собираются. Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его делового партнера и соратника по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля.К этому времени регистрацию для участия в промежуточных выборах прошли 13 партий.Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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