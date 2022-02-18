https://sputnik-georgia.ru/20220218/mayn-kampf-gitlera-i-vosmaya-zhizn-kharatishvili-kakie-knigi-chitayut-v-gruzii--264556550.html

"Майн кампф" Гитлера и "Восьмая жизнь" Харатишвили: какие книги читают в Грузии?

"Майн кампф" Гитлера и "Восьмая жизнь" Харатишвили: какие книги читают в Грузии?

Что интересует грузинского читателя? Этим вопросом заинтересовались исследователи, и вот, что они узнали 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T13:48+0400

2022-02-18T13:48+0400

2022-02-18T13:53+0400

книги

грузинская литература

грузия

культура

общество

федор достоевский

нино харатишвили

адольф гитлер

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. "Сорок правил любви" Элиф Шафак и "Восьмая жизнь" Нино Харатишвили вошли в топ-5 самых читаемых книг в Грузии. Об этом говорится в исследовании Дома писателей и Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии.Так, в отчете был опубликован список самый популярных книг в Грузии за 2020 год, рейтинг наиболее востребованных писателей, топ самых часто читающих электронных книг и др.В списке самых продаваемых книг художественной литературы оказались:Среди нехудожественной литературы лидерами названы Марк Мэнсон с его книгой "Тонкое искусство пофигизма", "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Харари, а также различные книги Harvard Business Review, среди которых "Эмоциональный интеллект", "Личная эффективность" и др.Кроме того, читатель Грузии интересовался грузинскими царями и философией, к примеру, Кантом, Ницше, Мамардашвили и т. д. Свою позицию держат и энциклопедии типа "Моя первая книга с вопросами и ответами".Назван самый "читающий" город Грузии >>>В пятерку наиболее востребованных грузинских авторов 2020 года вошли Ака Морчиладзе, Акакий Церетели, Гела Чарквиани, Георгий Кекелидзе и Гурам Дочанашвили. Что касается зарубежных авторов, то лидерами стали Агата Кристи, Элена Ферранте, Элиф Шафак, Федор Достоевский и Франц Кафка.Известно, что в Грузии предпочитали читать книги и в электронном виде. Список самых популярных грузинских произведений выглядит следующим образом:Самые популярные переводы: "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза, "Восьмая жизнь" Нино Харатишвили, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, "Размышления" Маркуса Аврелиуса, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Моя борьба" Адольфа Гитлера.В список особо любимых грузинами книжных переводов также вошли "Мифология Древней Греции" Николая Куна, "Двадцать четыре часа из жизни женщины" Стефана Цвейга, "Последнее желание. Меч предназначения. Кровь эльфов" Анджея Сапковского.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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книги, грузинская литература, грузия, культура, общество, федор достоевский , нино харатишвили, адольф гитлер