https://sputnik-georgia.ru/20220218/nazvan-samyy-chitayuschiy-gorod-gruzii-264530269.html

Назван самый "читающий" город Грузии

Назван самый "читающий" город Грузии

На сегодняшний день в Грузии около 150 компаний, издающих книги 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Наибольшее количество книголюбов в Грузии оказалось в городе Гори (регион Шида Картли), говорится в сообщении Дома писателей.Обзор грузинского книжного рынка был подготовлен организацией АСТ по заказу Дома писателей и Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии. Целью исследования было получение полной статистической информации обо всех составляющих книжного рынка за 2016-2020 годы.В одном из подразделов статистики описывается любовь к чтению и покупке книг жителями столицы Грузии и ряда крупных городов – Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Телави, Гори как до, так и во время пандемии.Согласно данным, наибольшее количество читателей имеют Гори (56,1%) и Телави (54,5%), а наименьшее – Батуми (45,2) и Кутаиси (39,4%). Тбилиси в рейтинге на четвертом месте, сразу после Зугдиди.Было выявлено и то, что женщины имеют значительное преимущество перед мужчинами в плане чтения книг. В процентном соотношении – женщины 59,3%, а мужчины – 38,4%.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>По данным Национальной службы статистики "Сакстат" на 2021 год, в Грузии насчитывается около 150 компаний, издающих книги. Подавляющее большинство из них сосредоточено в Тбилиси и являются малыми предприятиями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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