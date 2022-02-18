https://sputnik-georgia.ru/20220218/minfin-podgotovit-dokument-dlya-regulirovaniya-raboty-koll-tsentrov-264537761.html

Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров

Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров

Документа поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T07:01+0400

2022-02-18T07:01+0400

2022-02-18T07:49+0400

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министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Рабочая группа, созданная при министерстве финансов, создаст рамочный документ, который будет регулировать работу колл-центров на территории Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Премьер-министр Грузия Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник инициировал создание рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров.Он отметил, что в Грузии работает несколько компаний, которые успешно обслуживают международных заказчиков. Министр назвал это хорошей перспективой и практикой.Но были выявлены некоторые факты незаконной деятельности колл-центров, о которых прокуратура Грузии уже сделала заявление."Благодаря активному сотрудничеству с нашими международными партнерами подобные факты будут предотвращены в будущем", – сказал глава Минфина.Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек >>По его словам, документ поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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