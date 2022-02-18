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Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров
Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров
Документа поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T07:01+0400
2022-02-18T07:01+0400
2022-02-18T07:49+0400
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происшествия
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Рабочая группа, созданная при министерстве финансов, создаст рамочный документ, который будет регулировать работу колл-центров на территории Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Премьер-министр Грузия Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник инициировал создание рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров.Он отметил, что в Грузии работает несколько компаний, которые успешно обслуживают международных заказчиков. Министр назвал это хорошей перспективой и практикой.Но были выявлены некоторые факты незаконной деятельности колл-центров, о которых прокуратура Грузии уже сделала заявление."Благодаря активному сотрудничеству с нашими международными партнерами подобные факты будут предотвращены в будущем", – сказал глава Минфина.Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек >>По его словам, документ поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Минфин подготовит документ для регулирования работы колл-центров
07:01 18.02.2022 (обновлено: 07:49 18.02.2022) Подписаться на
Документа поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Рабочая группа, созданная при министерстве финансов, создаст рамочный документ, который будет регулировать работу колл-центров на территории Грузии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Премьер-министр Грузия Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник инициировал создание рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров.
"Колл-центры существуют в Грузии так же, как во многих странах мира. В связи с этим важно, чтобы этот бизнес был заключен в легальные рамки", – сказал Хуцишвили журналистам.
Он отметил, что в Грузии работает несколько компаний, которые успешно обслуживают международных заказчиков. Министр назвал это хорошей перспективой и практикой.
Но были выявлены некоторые факты незаконной деятельности колл-центров, о которых прокуратура Грузии уже сделала заявление.
"Благодаря активному сотрудничеству с нашими международными партнерами подобные факты будут предотвращены в будущем", – сказал глава Минфина.
По его словам, документ поможет следственным службам в будущем своевременно выявлять противозаконные факты и оперативно реагировать на них.
О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.
По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.
Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.
На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
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