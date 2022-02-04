https://sputnik-georgia.ru/20220204/transnatsionalnoe-moshennichestvo-cherez-koll-tsentr-v-gruzii---zaderzhany-shest-chelovek-264119646.html

Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек

Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек

Операторы колл-центра предлагали жителям Европы участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами

2022-02-04T01:32+0400

2022-02-04T01:32+0400

2022-02-04T01:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии при активном сотрудничестве с Германией установила еще один факт транснационального мошенничества с использованием колл-центра и задержала шесть человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.Следствие утверждает, что они завладели крупной суммой денег граждан Германии и мошенническим путем легализовали полученный незаконный доход.По данным прокуратуры, члены преступной группы основали в Грузии шесть компаний, на базе которых создали т. н. колл-центр. Операторами кол-центров работали лица, владеющие иностранными языками. Целью преступной группы были граждане, проживающие в разных странах Европы.Для преступного функционирования т. н. кол-центров были созданы десятки электронных торговых платформ.Сотрудники т. н. колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран с использованием ложных телефонных номеров, знакомились с ними под вымышленными именами, предоставляли им ложную информацию о местонахождении компании.Операторы предлагали потенциальным жертвам участвовать в электронных торгах ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютами и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания>>Операторы убеждали этих людей в том, что в случае повышения или понижения цен в электронных торгах, они смогут получить солидную прибыль, сообщает прокуратура. После получения сумм от потребителей, деньги размещались на банковские счета, контролируемые преступной группой.Посредством банковских транзакций суммы размещались на счета компаний, основанных преступной группой за границей. Оттуда с фиктивным назначением, якобы за оказанную услугу, перечислялись в Грузию на счета их же компаний.Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество>>Члены транснациональной преступной группы задержаны за мошенничество и легализацию незаконных доходов (отмывание денег). Теперь им грозит лишение свободы на срок от девяти до 12 лет.В октябре 2021 года по аналогичному делу прокуратура начала уголовное преследование в отношении семерых человек. Они также, по данным прокуратуры, были членами транснациональной преступной группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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