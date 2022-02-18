https://sputnik-georgia.ru/20220218/omikron-u-detey-protekaet-dovolno-slozhno--gruzinskie-vrachi-prizyvayut-k-ostorozhnosti-264550410.html

"Омикрон" у детей протекает довольно сложно – грузинские врачи призывают к осторожности

"Омикрон" у детей протекает довольно сложно – грузинские врачи призывают к осторожности

Из общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии, 15% составляют дети 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T11:46+0400

2022-02-18T11:46+0400

2022-02-18T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон", отличающийся сравнительно легким течением у взрослых, гораздо сложнее проявляется у детей, заявил эпидемиолог Отар Чокошвили.По статистическим данным, в Грузии из общего числа инфицированных пациентов, 15% составляют дети. При этом их большая часть нуждается в госпитализации.В детской ковид-клинике Тбилиси большинству пациентов нет и года>>Для сдерживания пандемии с 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.По последним данным, в Грузии одной дозой вакцинированы 3 997 подростков в возрасте с 12 до 15 лет, а полностью – 3 022.Среди подростков 16-17 лет одну дозу вакцины сделали 12 489 человек, а две дозы – 10 993.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, дети, общество