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С Батумского бульвара убирают все "лишнее"
С Батумского бульвара убирают все "лишнее"
Бульвару, который является визитной карточкой Батуми, возвращают аутентичность 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T14:51+0400
2022-02-18T14:51+0400
2022-02-18T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. На Батумском бульваре демонтируют все незаконные постройки, сообщает мэрия черноморского курортного города.Участок пляжа, который примыкает к бульвару, в 2010 году был передан турецкой компании в аренду. Компания на этом месте незаконно построила ряд объектов, которые, несмотря на неоднократные предупреждения городских властей, отказывалась демонтировать.Правовой спор по поводу демонтажа незаконных строений велся много лет. И сейчас, когда проведены все соответствующие мероприятия, начался их демонтаж, заявляют в мэрии города.Новый Батумский бульвар защитят от шторма>>Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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С Батумского бульвара убирают все "лишнее"
14:51 18.02.2022 (обновлено: 15:32 18.02.2022) Подписаться на
Бульвару, который является визитной карточкой Батуми, возвращают аутентичность
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. На Батумском бульваре демонтируют все незаконные постройки, сообщает мэрия черноморского курортного города.
Участок пляжа, который примыкает к бульвару, в 2010 году был передан турецкой компании в аренду. Компания на этом месте незаконно построила ряд объектов, которые, несмотря на неоднократные предупреждения городских властей, отказывалась демонтировать.
"Бульвар является главной визитной карточкой Батуми. На заключительном этапе находится работа над генпланом, согласно которому определятся допустимые виды строений на бульваре и основные принципы их размещения", – говорится в сообщении мэрии Батуми.
Правовой спор по поводу демонтажа незаконных строений велся много лет. И сейчас, когда проведены все соответствующие мероприятия, начался их демонтаж, заявляют в мэрии города.
Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.
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