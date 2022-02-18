https://sputnik-georgia.ru/20220218/s-batumskogo-bulvara-ubirayut-vse-lishnee-264562489.html

С Батумского бульвара убирают все "лишнее"

С Батумского бульвара убирают все "лишнее"

Бульвару, который является визитной карточкой Батуми, возвращают аутентичность 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T14:51+0400

2022-02-18T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. На Батумском бульваре демонтируют все незаконные постройки, сообщает мэрия черноморского курортного города.Участок пляжа, который примыкает к бульвару, в 2010 году был передан турецкой компании в аренду. Компания на этом месте незаконно построила ряд объектов, которые, несмотря на неоднократные предупреждения городских властей, отказывалась демонтировать.Правовой спор по поводу демонтажа незаконных строений велся много лет. И сейчас, когда проведены все соответствующие мероприятия, начался их демонтаж, заявляют в мэрии города.Новый Батумский бульвар защитят от шторма>>Согласно новому генплану, Батумский бульвар не должен потерять свою аутентичность, сохранить все памятники культурного наследия и ландшафтный парк.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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