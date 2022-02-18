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Стали известны главные угрозы человечеству
Стали известны главные угрозы человечеству
Эти явления оказывают сильное негативное влияние на природу и здоровье людей, считают эксперты ООН 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T10:39+0400
2022-02-18T10:39+0400
2022-02-18T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Крупные лесные пожары и шумовое загрязнение – это главные угрозы человечеству, согласно мнению специалистов программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.По расчетам экспертов, эти явления оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.Что касается шумового загрязнения, то оно, в свою очередь, способно провоцировать хроническую раздражительность и сказываться на качестве сна, что в итоге становится причиной сердечных заболеваний, психических расстройств и ухудшения слуха.Любопытно, что ранее специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.Как предотвратить следующую пандемию? О чем написал книгу Билл Гейтс >>>Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) работает уже полвека. Цель ее функционирования – обеспечение руководства и поощрение партнерства в сфере бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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оон, человечество, в мире, новости, общество
Стали известны главные угрозы человечеству
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Эти явления оказывают сильное негативное влияние на природу и здоровье людей, считают эксперты ООН
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik.
Крупные лесные пожары и шумовое загрязнение – это главные угрозы человечеству, согласно мнению специалистов программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Соответствующий доклад опубликован
на сайте организации.
По расчетам экспертов, эти явления оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.
В частности, из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник. Между тем сами возгорания способствуют загрязнению воды и таянию ледников, отмечают специалисты.
Что касается шумового загрязнения, то оно, в свою очередь, способно провоцировать хроническую раздражительность и сказываться на качестве сна, что в итоге становится причиной сердечных заболеваний, психических расстройств и ухудшения слуха.
Любопытно, что ранее специалисты также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) работает уже полвека. Цель ее функционирования – обеспечение руководства и поощрение партнерства в сфере бережного отношения к окружающей среде путем создания возможностей для улучшения качества жизни государств и народов без ущерба для будущих поколений.
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