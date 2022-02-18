https://sputnik-georgia.ru/20220218/uzhestocheny-pravila-vvoza-lekarstv-v-armeniyu-264545343.html
Ужесточены правила ввоза лекарств в Армению
Ужесточены правила ввоза лекарств в Армению
Благодаря гибкой политике, действующей в стране на протяжении двух лет, удалось удержать рост цен на медикаменты и избежать дефицита, считают в Минздраве 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T07:32+0400
2022-02-18T07:32+0400
2022-02-18T08:10+0400
армения
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ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. В Армении вступил в силу запрет на импорт незарегистрированных в стране лекарственных препаратов, сообщил Sputnik Армения.По оценкам импортеров, запрет негативно повлияет на фармрынок – приведет к дефициту лекарств и росту цен.Однако министерство здравоохранения Армении на данном этапе не считает целесообразным продление разрешения на импорт незарегистрированных лекарственных препаратов. Правда допускает, что при необходимости это решение может быть пересмотрено.Согласно информации Миздрава, ввоз незарегистрированных медикаментов был разрешен на фоне начала пандемии коронавирусной инфекции, когда страны закрыли границы. На тот момент Армения также столкнулась с рядом проблем, включая логистику.Тем не менее, еще на фоне продолжающейся пандемии и даже войны в Карабахе ведомство начало поэтапно пересматривать свой подход. В частности, был сокращен список незарегистрированных, но разрешенных к ввозу лекарств (только медикаменты для целевых групп).Решение не продлевать разрешение было принято после анализа ситуации на международном рынке лекарственных препаратов, а также логистических цепочек, также пояснила министр.
https://sputnik-georgia.ru/20220214/lekarstva-iz-turtsii-poyavyatsya-v-aptekakh-gruzii-cherez-neskolko-nedel-264419685.html
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армения, новости, общество
Ужесточены правила ввоза лекарств в Армению
07:32 18.02.2022 (обновлено: 08:10 18.02.2022) Подписаться на
Благодаря гибкой политике, действующей в стране на протяжении двух лет, удалось удержать рост цен на медикаменты и избежать дефицита, считают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik.
В Армении вступил в силу запрет на импорт незарегистрированных в стране лекарственных препаратов, сообщил Sputnik Армения
.
По оценкам импортеров, запрет негативно повлияет на фармрынок – приведет к дефициту лекарств и росту цен.
Однако министерство здравоохранения Армении на данном этапе не считает целесообразным продление разрешения на импорт незарегистрированных лекарственных препаратов. Правда допускает, что при необходимости это решение может быть пересмотрено.
Согласно информации Миздрава, ввоз незарегистрированных медикаментов был разрешен на фоне начала пандемии коронавирусной инфекции, когда страны закрыли границы. На тот момент Армения также столкнулась с рядом проблем, включая логистику.
Тем не менее, еще на фоне продолжающейся пандемии и даже войны в Карабахе ведомство начало поэтапно пересматривать свой подход. В частности, был сокращен список незарегистрированных, но разрешенных к ввозу лекарств (только медикаменты для целевых групп).
Решение не продлевать разрешение было принято после анализа ситуации на международном рынке лекарственных препаратов, а также логистических цепочек, также пояснила министр.