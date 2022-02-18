https://sputnik-georgia.ru/20220218/v-gruzii-prodolzhayut-aktivno-stroit-samyy-dlinnyy-tonnel-k-granitse-s-rossiey-264564714.html

Самый длинный в Грузии - как идет строительство тоннеля к границе с Россией

Самый длинный в Грузии - как идет строительство тоннеля к границе с Россией

В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T15:41+0400

2022-02-18T15:41+0400

2022-02-18T18:07+0400

грузия

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департамент автомобильных дорог

строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. На данный момент проложен 770-метровый участок девятикилометрового тоннеля, а также 2,6 тысячи метров эвакуационного тоннеля на участке Квешети-Коби, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".Для строительства тоннеля специально была изготовлена тоннелепроходческая машина, которая отличается тем, что ее вибрация минимальна, а это обеспечивает безопасный строительный процесс и минимальное воздействие на окружающую среду. Устройство также отличается тем, что в процессе бурения осуществляет и облицовку стен.Проект является важной частью модернизации скоростной автомагистрали Север-Юг.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 км, а соответственно и время в пути на час.Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году >>При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги