https://sputnik-georgia.ru/20220218/v-programme-trudoustroystva-sotsnezaschischennykh-v-gruzii-mogut-uchastvovat-i-litsa-s-ovz--264548028.html

В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ

В программе трудоустройства соцнезащищенных в Грузии могут участвовать и лица с ОВЗ

Государственная программа трудоустройства социально незащищенных начинается в Грузии с 1 марта 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T10:24+0400

2022-02-18T10:24+0400

2022-02-18T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Включиться в госпрограмму трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица могут и лица с ограниченными возможностями здоровья, заявляет Минздрав Грузии.Госпрограмма трудоустройства граждан, получающих социальные пособия, стартует в Грузии 1 марта.Трудоустроенные неимущие в Грузии будут получать пособия четыре года>>В том случае, если лица, получающие пособия, откажутся от предложения трудоустроиться, через год их социально-экономическое положение будет подвергнуто проверке. Однако, это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами здоровья.В Минздраве подчеркнули, что с целью содействия трудоустройству лиц с ОВЗ, в Грузии действует не одна программа. Это поддерживающее трудоустройство обслуживание, субсидирование зарплаты работающих лиц с ОВЗ, создание безопасных и адаптированных мест, повышение квалификации.На сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных, более 200 тысяч из которых – трудоспособные люди. Некоторые из них работают неофициально, так как боятся потерять государственное пособие. По решению правительства, социально незащищенные в случае трудоустройства в рамках госпрограммы продолжат получать пособия и льготы от государства в течение четырех лет.По инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, те, кто включится в госпрограмму, будут ежемесячно получать зарплату, пособия, а также дополнительно 300 лари (около 100 долларов). Речь идет об общественных работах.Кроме того, неимущие смогут повысить квалификацию, приобрести определенные трудовые навыки, которые помогут им в будущем интегрироваться в рынок труда.По данным Агентства социального обслуживания на 2022 год, финансовую помощь от государства получают 648 176 социально незащищенных (175 716 семей), что составляет 17,3% населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Уровень безработицы в Грузии, согласно данным Национального центра статистики страны на третий квартал 2021 года, составляет 19,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, минздрав грузии, трудоустройство, лица с овз