https://sputnik-georgia.ru/20220218/zhivotnovodstvo-v-gruzii-novaya-statistika-264568331.html

Животноводство в Грузии: новая статистика

Животноводство в Грузии: новая статистика

В 2021 году Грузия экспортировала 81,3 тысячи голов крупного рогатого скота, 1,96 тысячи свиней, 252,7 тысячи овец и коз и 5,7 миллиона домашних птиц 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T17:01+0400

2022-02-18T17:01+0400

2022-02-18T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В Грузии в 2021 году увеличилось поголовье крупного рогатого скота и снизилось поголовье овец, коз и свиней, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2020 годом увеличилось на 1% и составило 935,2 тысячи голов. При этом из общего числа 434,4 тысячи – это коровы и буйволицы.А вот поголовье коз и овец в 2021 году сократилось на 20,8% по сравнению с 2020 годом и достигло отметки всего 750 тысяч. Сократилось на 2,8% и поголовье свиней. По официальным данным, на конец 2021 года в стране была всего 161 тысяча голов.Животноводство продолжает активно развиваться в Грузии >>Наблюдается сокращение числа птиц в Грузии. Всего в стране на конец прошлого года было 9 миллионов домашних птиц, что на 10,9% меньше показателя на конец 2020 года.По данным "Сакстата", в 2021 году Грузия экспортировала 81,3 тысячи голов крупного рогатого скота, 1,96 тысячи свиней, 252,7 тысячи овец и коз и 5,7 миллиона домашних птиц.За тот же период в страну завезли 2,3 тысячи голов крупного рогатого скота, 60,4 тысячи свиней, 8,7 тысячи овец и коз и 7,6 миллиона домашних птиц.Грузинская говядина под контролем: все коровы и быки попали в электронные базы >>В 2021 году страна произвела 72,1 тысячи тонн мяса (+3,9% в сравнении с 2020 годом), 577,5 миллиона литров молока (+1,5%) и 637,7 миллиона яиц (-5,5%).К концу 2021 года в Грузии работало 105 скотобоен и боен для домашней птицы. Цена за забой крупного рогатого скота на конец 2021 года составляла 31,5 лари, за овцу или козу – 15,1 лари, а свинью – 27,7 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"