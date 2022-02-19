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Глава грузинской диаспоры в Москве совершит рабочий визит в Санкт-Петербург
Глава грузинской диаспоры в Москве совершит рабочий визит в Санкт-Петербург
В северной столице Цецхладзе встретится с главой Санкт-Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия" и посетит другие мероприятия 19.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе со 2 по 3 марта 2022 года совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, сообщили Sputnik Грузия в организации.Кроме того, в программе визита Цецхладзе также запланировано посещение Храма Шестоковской иконы Божией Матери грузинского прихода. Давид Цецхладзе также намерен принять участие в презентации книги "Лучшее, чего у меня нет" журналиста и писательницы Анастасии Хатиашвили в местном Доме национальностей. Там же президент Грузинской ФНКА расскажет о предстоящем праздновании Дня грузинской диаспоры России."Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили &gt;&gt;&gt;Напомним, что Днем грузинской диаспоры России объявлен 12 мая. Решение было принято по инициативе Давида Цецхладзе в рамках Форума грузинской диаспоры России, который проходил в Москве 20-21 мая 2021 года. Соответствующую резолюцию подписали руководители региональных грузинских национально-культурных автономий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинская диаспора россии, грузия, новости, давид цецхладзе, анастасия хатиашвили, москва, санкт-петербург, фнка россии, культура

Глава грузинской диаспоры в Москве совершит рабочий визит в Санкт-Петербург

19:05 19.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге заканчивается сезон Белых ночей. Набережная реки Мойки с Певческого моста.
В Санкт-Петербурге заканчивается сезон Белых ночей. Набережная реки Мойки с Певческого моста. - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2022
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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В северной столице Цецхладзе встретится с главой Санкт-Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия" и посетит другие мероприятия
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе со 2 по 3 марта 2022 года совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, сообщили Sputnik Грузия в организации.

Ожидается, что в ходе визита в северную столицу Цецхладзе встретится с президентом Санкт-Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия" Бадри Какабадзе, а также активом местной диаспоры и с творческими коллективами.

Кроме того, в программе визита Цецхладзе также запланировано посещение Храма Шестоковской иконы Божией Матери грузинского прихода.
Давид Цецхладзе также намерен принять участие в презентации книги "Лучшее, чего у меня нет" журналиста и писательницы Анастасии Хатиашвили в местном Доме национальностей.
© Federal Georgian national cultural autonomy in RussiaГлава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.02.2022
Глава Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
© Federal Georgian national cultural autonomy in Russia
Там же президент Грузинской ФНКА расскажет о предстоящем праздновании Дня грузинской диаспоры России.
"Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили >>>
Напомним, что Днем грузинской диаспоры России объявлен 12 мая. Решение было принято по инициативе Давида Цецхладзе в рамках Форума грузинской диаспоры России, который проходил в Москве 20-21 мая 2021 года. Соответствующую резолюцию подписали руководители региональных грузинских национально-культурных автономий.
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