https://sputnik-georgia.ru/20220219/glava-gruzinskoy-diaspory-v-moskve-sovershit-rabochiy-vizit-v-sankt-peterburg-264584239.html

Глава грузинской диаспоры в Москве совершит рабочий визит в Санкт-Петербург

Глава грузинской диаспоры в Москве совершит рабочий визит в Санкт-Петербург

В северной столице Цецхладзе встретится с главой Санкт-Петербургской национально-культурной автономии грузин "Иверия" и посетит другие мероприятия 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T19:05+0400

2022-02-19T19:05+0400

2022-02-19T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе со 2 по 3 марта 2022 года совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, сообщили Sputnik Грузия в организации.Кроме того, в программе визита Цецхладзе также запланировано посещение Храма Шестоковской иконы Божией Матери грузинского прихода. Давид Цецхладзе также намерен принять участие в презентации книги "Лучшее, чего у меня нет" журналиста и писательницы Анастасии Хатиашвили в местном Доме национальностей. Там же президент Грузинской ФНКА расскажет о предстоящем праздновании Дня грузинской диаспоры России."Лучшее, чего у меня нет": в Москве прошла презентация романа Анастасии Хатиашвили >>>Напомним, что Днем грузинской диаспоры России объявлен 12 мая. Решение было принято по инициативе Давида Цецхладзе в рамках Форума грузинской диаспоры России, который проходил в Москве 20-21 мая 2021 года. Соответствующую резолюцию подписали руководители региональных грузинских национально-культурных автономий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинская диаспора россии, грузия, новости, давид цецхладзе, анастасия хатиашвили, москва, санкт-петербург, фнка россии, культура