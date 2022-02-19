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"Грузинская мечта" озвучила планы на районы Грузии
"Грузинская мечта" озвучила планы на районы Грузии
На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T18:08+0400
2022-02-19T18:08+0400
2022-02-19T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хочет получить полную власть во всех районах и городах страны, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Правящая сила по итогам выборов в органы местной власти осенью 2021 года не смогла получить большинство в местных совещательных органах – сакребуло – шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми.На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата.В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек >>>Если победит кандидат правящей силы, то "Грузинской мечте" хватит голосов для формирования большинства, если же место достанется кандидату от оппозиции, то оппозиция в Батумском сакребуло окажется в большинстве.Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей силы, которым необходима поддержка сакребуло для проведения запланированных властями реформ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузинская мечта, политика, грузия, новости
"Грузинская мечта" озвучила планы на районы Грузии
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На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хочет получить полную власть во всех районах и городах страны, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Правящая сила по итогам выборов в органы местной власти осенью 2021 года не смогла получить большинство в местных совещательных органах – сакребуло – шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми.
"Наша политическая задача сделать все для того, чтобы обеспечить себе большинство в тех сакребуло, где у нас его нет", – сказал Кобахидзе.
На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата.
Если победит кандидат правящей силы, то "Грузинской мечте" хватит голосов для формирования большинства, если же место достанется кандидату от оппозиции, то оппозиция в Батумском сакребуло окажется в большинстве.
Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей силы, которым необходима поддержка сакребуло для проведения запланированных властями реформ.
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