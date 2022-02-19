https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskaya-mechta-ozvuchila-plany-na-rayony-gruzii-264592606.html

"Грузинская мечта" озвучила планы на районы Грузии

"Грузинская мечта" озвучила планы на районы Грузии

На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T18:08+0400

2022-02-19T18:08+0400

2022-02-19T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" хочет получить полную власть во всех районах и городах страны, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Правящая сила по итогам выборов в органы местной власти осенью 2021 года не смогла получить большинство в местных совещательных органах – сакребуло – шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми.На данном этапе на выборах 2 апреля решается судьба большинства в сакребуло Батуми, где избирают мажоритарного депутата.В Батуми во время стычки с полицией задержаны шесть человек >>>Если победит кандидат правящей силы, то "Грузинской мечте" хватит голосов для формирования большинства, если же место достанется кандидату от оппозиции, то оппозиция в Батумском сакребуло окажется в большинстве.Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей силы, которым необходима поддержка сакребуло для проведения запланированных властями реформ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинская мечта, политика, грузия, новости