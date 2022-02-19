https://sputnik-georgia.ru/20220219/politsiya-gruzii-raskryla-chetyre-narkoprestupleniya-za-poslednie-dni-264589540.html

Полиция Грузии раскрыла четыре наркопреступления за последние дни

Полиция Грузии раскрыла четыре наркопреступления за последние дни

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T14:58+0400

2022-02-19T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. МВД Грузии сообщило о раскрытии четырех наркопреступлений, в том числе двух случаев наркоторговли за последние дни.Кроме наркоторговцев, сотрудникам также удалось задержать иностранца в городе Батуми, у которого было обнаружено при себе 700 грамм метамфетамина.Также за хранение наркотиков один человек был задержан в Тбилиси, у него дома полиция нашла 50 грамм метадона.Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии >>>Следствие по делам задержанных продолжается. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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наркотики, происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, общество, мвд грузии