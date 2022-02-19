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Полиция Грузии раскрыла четыре наркопреступления за последние дни
Полиция Грузии раскрыла четыре наркопреступления за последние дни
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T14:58+0400
2022-02-19T14:58+0400
2022-02-19T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. МВД Грузии сообщило о раскрытии четырех наркопреступлений, в том числе двух случаев наркоторговли за последние дни.Кроме наркоторговцев, сотрудникам также удалось задержать иностранца в городе Батуми, у которого было обнаружено при себе 700 грамм метамфетамина.Также за хранение наркотиков один человек был задержан в Тбилиси, у него дома полиция нашла 50 грамм метадона.Прокуратура рассказала о борьбе с наркоторговлей в Грузии >>>Следствие по делам задержанных продолжается. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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наркотики, происшествия, грузия, новости, батуми, тбилиси, общество, мвд грузии
Полиция Грузии раскрыла четыре наркопреступления за последние дни
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Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. МВД Грузии сообщило о раскрытии четырех наркопреступлений, в том числе двух случаев наркоторговли за последние дни.
По данным ведомства, два иностранца были задержаны за торговлю наркотиками по Интернету. Сотрудникам полиции удалось найти их схроны, где было обнаружено 400 грамм мефедрона, 400 грамм Альфа - PVP и 16 упаковок кокаина. В домах иностранцев полиция также изъяла хранимые наркотики.
Кроме наркоторговцев, сотрудникам также удалось задержать иностранца в городе Батуми, у которого было обнаружено при себе 700 грамм метамфетамина.
Также за хранение наркотиков один человек был задержан в Тбилиси, у него дома полиция нашла 50 грамм метадона.
Следствие по делам задержанных продолжается. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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