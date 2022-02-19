https://sputnik-georgia.ru/20220219/startap-marafon-dlya-uchenikov-obyavlen-v-gruzii-264589069.html

Стартап-марафон для учеников объявлен в Грузии

Стартап-марафон для учеников объявлен в Грузии

Школьникам предлагают возможность поделиться своими инновационными идеями и получить призы 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T23:13+0400

2022-02-19T23:13+0400

2022-02-19T23:13+0400

школа

стартапы

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Масштабный проект инноваций, предлагающий ученикам школ уникальную возможность реализовать свои идеи, пройдет в Грузии по инициативе Университета Alte. Это школьный стартап-марафон, целью которого является выявление таких учеников, у которых есть интересные бизнес-идеи, и они не знают, перед кем или как их представить. Школьный марафон состоит из нескольких этапов:Заявки будет отбирать независимое жюри, состав которого будет озвучен позже. Члены жюри будут оценивать идеи по степени инновационности и реализуемости стартапов. В ходе отбора жюри также примет во внимание то, насколько идея конкурсанта реалистична и существенна ли необходимость ее реализации. Молодежь в регионах Грузии научат создавать стартапы >>>Среди призов для победителей марафона заявлены финансирование учебы в Alte University, денежные премии в размере 5 тысяч лари (около 1,7 тысячи долларов), а также возможность поиска спонсоров для осуществления бизнес-идей и развития стартапов.Это первый масштабный школьный стартап-марафон в Грузии, отмечают организаторы. И он фокусируется на том, что сделать предпринимательские знания доступными для всех, особенно для младшего возрастного сегмента. Ожидается, что мероприятие будет носить ежегодный характер.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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школа, стартапы, грузия, новости, общество