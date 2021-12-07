https://sputnik-georgia.ru/20211207/molodezh-v-regionakh-gruzii-nauchat-sozdavat-startapy-262620572.html

Молодежь в регионах Грузии научат создавать стартапы

Молодежь в регионах Грузии научат создавать стартапы

Пилотный проект Агентства инноваций и технологий стартовал в четырех регионах Грузии 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T07:32+0400

2021-12-07T07:32+0400

2021-12-07T07:32+0400

экономика

новости

грузия

стартапы

агентство технологий и инноваций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23491/75/234917505_312:339:1487:1000_1920x0_80_0_0_3642fcd29c087b84e1bbd5315fc46acb.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Пилотный проект стартовал в четырех регионах Грузии – Кахети, Гурии, Имерети, Рача-Лечхуми, в рамках которого будет поощряться и оказываться содействие в творческой реализации талантливой молодежи, сообщает Агентство инноваций и технологий. Презентация проекта преакселерации состоялась в рамках финансируемой ЕС пилотной программы комплексного развития регионов. Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии>>Цель программы – пробудить и развить базовые навыки инновационного мышления и создания стартапов среди молодежи, помочь им обрести практический опыт запуска стартапа, вовлечь молодых новаторов из регионов в инновационную и стартап-экосистему Грузии.Программа позволит участникам пройти интенсивный курс по созданию стартапов и предпринимательству, познакомиться с опытными предпринимателями и методами их работы. На тренингах участники получат глубокие практические и теоретические знания о том, как инновационные идеи генерируются, обрабатываются, проверяются и превращаются в бизнес-проекты.Идеи, разработанные участниками в ходе курса, могут впоследствии стать коммерчески интересными бизнес-проектами, поскольку они позволят участникам представить свои собственные проекты в грантовых программах агентства, что приведет к созданию конкурентоспособных стартапов в стране, заявляют в Агентстве инноваций и технологий.В рамках программы Агентств выбрало опытных и высококачественных поставщиков услуг обучения в различных местах, с которыми был разработан учебный план программы, нашло квалифицированных на международном уровне специалистов и наставников, которые, в свою очередь, адаптировали программу к проблемам и специфике конкретного региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/investory-iz-kremnievoy-doliny-podelyatsya-svoim-opytom-s-gruzinskimi-startapami-261997420.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, стартапы, агентство технологий и инноваций