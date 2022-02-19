https://sputnik-georgia.ru/20220219/v-gruzii-planiruyut-sokratit-sroki-registratsii-lekarstv-264599510.html

В Грузии планируют сократить сроки регистрации лекарств

В Грузии планируют сократить сроки регистрации лекарств

Причиной называют высокий контроль качества продукции, который не требует проведения дополнительных экспертиз для допуска медикаментов на рынок 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T22:05+0400

2022-02-19T22:05+0400

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департамент фармацевтической деятельности минздрава грузии

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. В парламент Грузии в ближайшие дни поступит инициатива о сокращении срока регистрации фармацевтической продукции, сообщает Первый канал.По данным телеканала сроки регистрации и признания медикаментов сокращаются с 15 дней до недели, а вот для фармацевтической продукции в необычной упаковке и маркировке с 10 до 5 дней.Ранее по инициативе правительства парламент Грузии установил правило, согласно которому импортируемые в страну медикаменты должны будут иметь сертификат GMP (надлежащей производственной практики).GMP – международный стандарт, определяющий нормы и правила, при соблюдении которых удается обеспечить высокое качество производственного процесса на всех этапах, в том числе связанных с хранением и испытанием продукции. В Грузии ужесточают контроль качества импортированных медикаментов >>>Стандарт GMP включает ряд показателей, которым в обязательном порядке должно соответствовать предприятие, занимающееся выпуском той или иной продукции. Внедрение контроля качества на импортируемые медикаменты является одним из условий появления на грузинском рынке турецких медикаментов.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.Жители Грузии не первый год жалуются на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Многие даже ездят за лекарствами в эту соседнюю страну, поскольку даже с учетом трат на поездку, расходов меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

департамент фармацевтической деятельности минздрава грузии, грузия, новости, общество, турция