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В Грузии задержали мошенницу, предлагавшую работу в США
В Грузии задержали мошенницу, предлагавшую работу в США
В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T21:00+0400
2022-02-19T21:00+0400
2022-02-19T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали в Тбилиси женщину, разыскиваемую по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.После этого обвиняемая взяла у граждан 15, 2 тысячи лари (около 5 тысяч долларов) и паспорта, обещая им заполнить заявку в посольство США на получение визы, но не исполнила обещанного.Женщина пыталась скрыться от следствия, однако полиция ее задержала и поместила в тюрьму, так как ей уже заочно было избрано предварительное заключение.Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото >>>Также расследование установило, что обвиняемая замешана еще в нескольких фактах мошенничества в Тбилиси и дела по ней находятся сразу в нескольких отделениях полиции.Расследование дела о мошенничестве продолжается. В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, преступность в грузии, грузия, сша, тбилиси, новости, общество, мвд грузии
В Грузии задержали мошенницу, предлагавшую работу в США
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В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik.
Сотрудники полиции Грузии задержали в Тбилиси женщину, разыскиваемую по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемая предложила двум жителям Тбилиси приобрести билеты в США, обеспечить их жильем и работой, а также рабочей визой за определенную сумму.
После этого обвиняемая взяла у граждан 15, 2 тысячи лари (около 5 тысяч долларов) и паспорта, обещая им заполнить заявку в посольство США на получение визы, но не исполнила обещанного.
Женщина пыталась скрыться от следствия, однако полиция ее задержала и поместила в тюрьму, так как ей уже заочно было избрано предварительное заключение.
Также расследование установило, что обвиняемая замешана еще в нескольких фактах мошенничества в Тбилиси и дела по ней находятся сразу в нескольких отделениях полиции.
Расследование дела о мошенничестве продолжается. В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.
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