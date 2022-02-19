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В Грузии задержали мошенницу, предлагавшую работу в США

В Грузии задержали мошенницу, предлагавшую работу в США

В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Сотрудники полиции Грузии задержали в Тбилиси женщину, разыскиваемую по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.После этого обвиняемая взяла у граждан 15, 2 тысячи лари (около 5 тысяч долларов) и паспорта, обещая им заполнить заявку в посольство США на получение визы, но не исполнила обещанного.Женщина пыталась скрыться от следствия, однако полиция ее задержала и поместила в тюрьму, так как ей уже заочно было избрано предварительное заключение.Борьба с уличной торговлей в Тбилиси: зачистка у метро Варкетили - фото >>>Также расследование установило, что обвиняемая замешана еще в нескольких фактах мошенничества в Тбилиси и дела по ней находятся сразу в нескольких отделениях полиции.Расследование дела о мошенничестве продолжается. В случае подтверждения вины обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, преступность в грузии, грузия, сша, тбилиси, новости, общество, мвд грузии