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Землетрясение произошло на грузино-армянской границе
Землетрясение произошло на грузино-армянской границе
Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении Центра 19.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-19T21:54+0400
2022-02-19T21:54+0400
2022-02-19T22:35+0400
землетрясение
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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3?5 произошло в одном километре от грузино-армянской границы сегодня в 21:19 по местному времени, сообщается на сайте Национального сейсмологического центра страныЭпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, отмечают в Центре.Самое мощное с 2012 года землетрясение произошло 13 февраля в Грузии, близ села Самеба. Магнитуда составила 6,2. Землетрясение почувствовали и в Армении. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Землетрясение произошло на грузино-армянской границе
21:54 19.02.2022 (обновлено: 22:35 19.02.2022) Подписаться на
Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении Центра
ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik
. Землетрясение магнитудой 3?5 произошло в одном километре от грузино-армянской границы сегодня в 21:19 по местному времени, сообщается
на сайте Национального сейсмологического центра страны
Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, отмечают в Центре.
Самое мощное с 2012 года землетрясение произошло 13 февраля в Грузии, близ села Самеба. Магнитуда составила 6,2. Землетрясение почувствовали и в Армении. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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