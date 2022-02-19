https://sputnik-georgia.ru/20220219/zemletryasenie-proizoshlo-na-gruzino-armyanskoy-granitse-264603247.html

Землетрясение произошло на грузино-армянской границе

Землетрясение произошло на грузино-армянской границе

Эпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, сказано в сообщении Центра 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T21:54+0400

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землетрясение

новости

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3?5 произошло в одном километре от грузино-армянской границы сегодня в 21:19 по местному времени, сообщается на сайте Национального сейсмологического центра страныЭпицентр землетрясения находился на глубине 9 километров, отмечают в Центре.Самое мощное с 2012 года землетрясение произошло 13 февраля в Грузии, близ села Самеба. Магнитуда составила 6,2. Землетрясение почувствовали и в Армении. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах. Местные власти обещали населению возместить нанесенный ущерб. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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землетрясение, новости, грузия, происшествия