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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 февраля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 февраля
На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 254 пациентов тяжелое 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T17:01+0400
2022-02-20T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Основная часть инфицированных коронавирусом из 9 400 новых случаев выявленных в стране за сутки зарегистрирована в Тбилиси – 4 323, сообщается на правительственном сайте Stopcov.gеКовид-география по регионам же выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 32 470 тестов на коронавирус, 18 284 – на антиген и 14 186 ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 548 893 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 770 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 388 534 пациента.Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона >>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 15 856.На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 013 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 137 912 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остается 12 человек.Показатель положительности по данным на 19 февраля составляет 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 февраля
17:01 20.02.2022 (обновлено: 17:12 20.02.2022) Подписаться на
На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 254 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Основная часть инфицированных коронавирусом из 9 400 новых случаев выявленных в стране за сутки зарегистрирована в Тбилиси – 4 323, сообщается на правительственном сайте Stopcov.gе
Ковид-география по регионам же выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 661,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 44.
В стране за последние сутки сделано 32 470 тестов на коронавирус, 18 284 – на антиген и 14 186 ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 548 893 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 770 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 388 534 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 15 856.
На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 013 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 137 912 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остается 12 человек.
Показатель положительности по данным на 19 февраля составляет 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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