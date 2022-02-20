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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 20 февраля

На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 254 пациентов тяжелое 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T17:01+0400

2022-02-20T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Основная часть инфицированных коронавирусом из 9 400 новых случаев выявленных в стране за сутки зарегистрирована в Тбилиси – 4 323, сообщается на правительственном сайте Stopcov.gеКовид-география по регионам же выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 32 470 тестов на коронавирус, 18 284 – на антиген и 14 186 ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 548 893 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 18 770 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 388 534 пациента.Власти Грузии не ждут спада туризма из-за омикрона >>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 34 пациента, а с начала пандемии – 15 856.На данный момент в Грузии 144 477 активных случаев, из них 5 633 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 254 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 013 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 137 912 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому. В карантинных пространствах остается 12 человек.Показатель положительности по данным на 19 февраля составляет 28,95%, за две недели – 31,5%, за семь дней – 29,7%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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