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Королева Великобритании получила положительный тест на коронавирус
Королева Великобритании получила положительный тест на коронавирус
Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке еще в среду, 16 февраля 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T20:31+0400
2022-02-20T20:31+0400
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ТБИЛИСИ 20 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила пресс-служба Букингемского дворца."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.Елизавете II 95 лет.Согласно сообщениям местной прессы, Елизавета II, которой 95 лет, получила первую дозу вакцины от коронавируса в январе 2021 года, вторую - в марте, а третью, бустерную, - в октябре.В среду, 16 февраля, Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке, куда приехал министр обороны Британии – Элдон Миллар, и его предшественник Джеймс Маклеод. Елизавета II вошла в комнату, опираясь на трость, и рассказала о проблемах с ногами.“Как видите, я не могу пошевелиться”, – пожаловалась Елизавета II, после чего с трудом сделала несколько шагов для приветственного рукопожатия с мужчинами.
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в мире, новости, общество, елизавета ii, коронавирус covid-19
Королева Великобритании получила положительный тест на коронавирус
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Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке еще в среду, 16 февраля
ТБИЛИСИ 20 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.
Согласно сообщениям местной прессы, Елизавета II, которой 95 лет, получила первую дозу вакцины от коронавируса в январе 2021 года, вторую - в марте, а третью, бустерную, - в октябре.
В среду, 16 февраля, Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке, куда приехал министр обороны Британии – Элдон Миллар, и его предшественник Джеймс Маклеод. Елизавета II вошла в комнату, опираясь на трость, и рассказала о проблемах с ногами.
“Как видите, я не могу пошевелиться”, – пожаловалась Елизавета II, после чего с трудом сделала несколько шагов для приветственного рукопожатия с мужчинами.