https://sputnik-georgia.ru/20220220/koroleva-velikobritanii-poluchila-polozhitelnyy-test-na-koronavirus-264617078.html

Королева Великобритании получила положительный тест на коронавирус

Королева Великобритании получила положительный тест на коронавирус

Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке еще в среду, 16 февраля 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T20:31+0400

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ТБИЛИСИ 20 фев - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус, у нее проявились легкие симптомы заболевания, напоминающие простуду, сообщила пресс-служба Букингемского дворца."Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", - написала газета.Елизавете II 95 лет.Согласно сообщениям местной прессы, Елизавета II, которой 95 лет, получила первую дозу вакцины от коронавируса в январе 2021 года, вторую - в марте, а третью, бустерную, - в октябре.В среду, 16 февраля, Елизавета II пожаловалась на здоровье во время приема в Виндзорском замке, куда приехал министр обороны Британии – Элдон Миллар, и его предшественник Джеймс Маклеод. Елизавета II вошла в комнату, опираясь на трость, и рассказала о проблемах с ногами.“Как видите, я не могу пошевелиться”, – пожаловалась Елизавета II, после чего с трудом сделала несколько шагов для приветственного рукопожатия с мужчинами.

https://sputnik-georgia.ru/20220215/pandemiya-vo-dvortse-zhena-printsa-charlza-zarazilas-covid-19-264457169.html

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