https://sputnik-georgia.ru/20220220/literaturu-v-massy-v-gruzii-podderzhat-nachinayuschikh-pisateley-264595534.html
Литературу в массы: в Грузии поддержат начинающих писателей
Литературу в массы: в Грузии поддержат начинающих писателей
Программа подразумевает профессиональную оценку работы начинающих литераторов 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T14:32+0400
2022-02-20T14:32+0400
2022-02-20T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги" объявлена творческая программа для авторов-дебютантов: принять участие в конкурсе могут все, кто пишет, но еще не публиковал свои произведения. У начинающих писателей будет возможность поделиться своими текстами с командой профессиональных авторов, редакторов и специалистов по творческому письму. В финале жюри отберет 10 лучших работ, индивидульно их рассмотрит и поможет авторам текстов развить их творческие способности, говорится в сообщении авторов проекта.Желающие должны прислать собственные произведения на почту info@tbilisiwbc.ge до 28 февраля включительно. Прозаическое произведение должно быть размером от 10 до 20 страниц. Есть два важных условия: первое - авторы должны быть совершеннолетними, второе - у конкурсантов не должно быть ни одного опубликованного в печатном или цифровом виде материалов. Какие книги читают в Грузии? Самое популярное за последние годы >>>"Тбилиси – мировая столица книги" – проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси. В рамках этой программы в стране систематически проводятся различные культурно-творческие проекты и мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
грузинская литература, культура, грузия, новости, тбилиси, юнеско
Литературу в массы: в Грузии поддержат начинающих писателей
14:32 20.02.2022 (обновлено: 14:40 20.02.2022) Подписаться на
Программа подразумевает профессиональную оценку работы начинающих литераторов
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги" объявлена творческая программа для авторов-дебютантов: принять участие в конкурсе могут все, кто пишет, но еще не публиковал свои произведения.
У начинающих писателей будет возможность поделиться своими текстами с командой профессиональных авторов, редакторов и специалистов по творческому письму. В финале жюри отберет 10 лучших работ, индивидульно их рассмотрит и поможет авторам текстов развить их творческие способности, говорится
в сообщении авторов проекта.
"Программа для тех, кто хочет попробовать силы в писательстве, но перед визитом в издательства интересуется мнением профессионалов о своих творениях. Цель программы – чтобы люди, не имевшие контакта с редактором или другими экспертами в сфере литературы, получили этот опыт", - сказал менеджер проекта "Тбилиси – мировая столица книги" Лука Григолия.
Желающие должны прислать собственные произведения на почту info@tbilisiwbc.ge до 28 февраля включительно. Прозаическое произведение должно быть размером от 10 до 20 страниц.
Есть два важных условия: первое - авторы должны быть совершеннолетними, второе - у конкурсантов не должно быть ни одного опубликованного в печатном или цифровом виде материалов.
"Тбилиси – мировая столица книги" – проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси. В рамках этой программы в стране систематически проводятся различные культурно-творческие проекты и мероприятия.
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