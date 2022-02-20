https://sputnik-georgia.ru/20220220/literaturu-v-massy-v-gruzii-podderzhat-nachinayuschikh-pisateley-264595534.html

Литературу в массы: в Грузии поддержат начинающих писателей

Литературу в массы: в Грузии поддержат начинающих писателей

Программа подразумевает профессиональную оценку работы начинающих литераторов 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T14:32+0400

2022-02-20T14:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В Грузии в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси – мировая столица книги" объявлена творческая программа для авторов-дебютантов: принять участие в конкурсе могут все, кто пишет, но еще не публиковал свои произведения. У начинающих писателей будет возможность поделиться своими текстами с командой профессиональных авторов, редакторов и специалистов по творческому письму. В финале жюри отберет 10 лучших работ, индивидульно их рассмотрит и поможет авторам текстов развить их творческие способности, говорится в сообщении авторов проекта.Желающие должны прислать собственные произведения на почту info@tbilisiwbc.ge до 28 февраля включительно. Прозаическое произведение должно быть размером от 10 до 20 страниц. Есть два важных условия: первое - авторы должны быть совершеннолетними, второе - у конкурсантов не должно быть ни одного опубликованного в печатном или цифровом виде материалов. Какие книги читают в Грузии? Самое популярное за последние годы >>>"Тбилиси – мировая столица книги" – проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси. В рамках этой программы в стране систематически проводятся различные культурно-творческие проекты и мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузинская литература, культура, грузия, новости, тбилиси, юнеско