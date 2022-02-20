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Страшная статистика: в ДТП в Грузии за 2021 год погибли почти полтысячи человек
Страшная статистика: в ДТП в Грузии за 2021 год погибли почти полтысячи человек
Самой распространенной причиной ДТП в cтране является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В 2021 году в авариях на дорогах в Грузии погибли 449 человек, среди них девять детей, сообщается в материалах на сайте МВД Грузии.МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за год – это 7 705 человек, среди них 754 ребенка. При этом за указанный период в Грузии было совершено 944 наезда на пешеходов, погибли 77 человек, пострадавших в разы больше - 939.Причины аварийСамой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 429 авариях, случившихся по этой причине в 2021 году, погибли 72 и пострадали 779 человек.Сгорел автомобиль в Тбилиси в районе Варкетили - видео очевидца >>>На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, и 278 таких аварий унесли жизни 53 человек. Замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении. В 237 авариях по этой причине погибли 7 человек.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства ГрузииВ феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 2 677 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мвд грузии, дтп, грузия, новости, происшествия, имерети, батуми, рустави, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, аварии
Страшная статистика: в ДТП в Грузии за 2021 год погибли почти полтысячи человек
09:01 20.02.2022 (обновлено: 09:03 20.02.2022) Подписаться на
Самой распространенной причиной ДТП в cтране является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik.
В 2021 году в авариях на дорогах в Грузии погибли 449 человек, среди них девять детей, сообщается в материалах на сайте
МВД Грузии.
Всего в этот период в Грузии произошло 5 863 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.
МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за год – это 7 705 человек, среди них 754 ребенка. При этом за указанный период в Грузии было совершено 944 наезда на пешеходов, погибли 77 человек, пострадавших в разы больше - 939.
Причины аварий
Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 429 авариях, случившихся по этой причине в 2021 году, погибли 72 и пострадали 779 человек.
На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, и 278 таких аварий унесли жизни 53 человек. Замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении. В 237 авариях по этой причине погибли 7 человек.
Меры безопасности и реформы
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии
В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 2 677 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
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