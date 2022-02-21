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Азербайджанские депутаты едут в Ереван
Азербайджанские депутаты едут в Ереван
Парламентарии из Баку примут участие в мероприятии "Евронест" 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T13:14+0400
2022-02-21T13:14+0400
2022-02-21T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Азербайджанские депутаты оправляются 22 февраля в Ереван, где примут участие в заседании комитета парламентской ассамблеи "Евронест", сообщили в пресс-службе парламента Азербайджана.Ранее национальное собрание Армении сообщало, что визит депутатов из Азербайджана ожидается на заседания бюро и комитетов парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.Уточняется, что в Ереван приедут депутаты милли меджлиса (парламент Азербайджана), члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов, передает РИА Новости.Россия и Грузия обсудят формат "3+3">>"Евронест" – это парламентский компонент инициативы Евросоюза "Восточное партнерство". Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, политика, восточное партнерство, армения, баку, украина, евронест
Азербайджанские депутаты едут в Ереван
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Парламентарии из Баку примут участие в мероприятии "Евронест"
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Азербайджанские депутаты оправляются 22 февраля в Ереван, где примут участие в заседании комитета парламентской ассамблеи "Евронест", сообщили в пресс-службе парламента Азербайджана.
Ранее национальное собрание Армении сообщало, что визит депутатов из Азербайджана ожидается на заседания бюро и комитетов парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.
Уточняется, что в Ереван приедут депутаты милли меджлиса (парламент Азербайджана), члены азербайджанской делегации в ПА Евронест Таир Миркишили и Солтан Мамедов, передает РИА Новости
.
"Евронест" – это парламентский компонент инициативы Евросоюза "Восточное партнерство". Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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