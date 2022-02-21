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Более 50 политических и общественных организаций Грузии обратились к Путину
Более 50 политических и общественных организаций Грузии обратились к Путину
Авторы письма выступают за диалог и тесное сотрудничество с Россией 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T19:08+0400
2022-02-21T19:08+0400
2022-02-21T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Свыше 50 политических и общественных организаций Грузии направили открытое письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.Авторы письма – сторонники военного нейтралитета Грузии, которые выражают желание встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации РФ, "дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности".Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией, отмечают авторы письма."Мы являемся убежденными сторонниками построения новой системы международной безопасности, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон - причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет", - отмечено в открытом письме.По мнению авторов письма, Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц страны о том, что "позиция США является домашним заданием для властей Грузии"."Очевидно, что власти Грузии, наперекор интересам страны, регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России", - говорится в письме."Не способствует глобальной безопасности": Китай против расширения НАТО>>Авторы письма также отмечают, что Грузия уже давно окутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО.Как отмечено в письме, за последние 10 лет самый масштабный опрос на тему был проведен в 2020 году партией "Альянс патриотов Грузии". В рамках опроса более 1,2 миллиона человек заполнили опросники, а более 900 тысяч человек записали аудио интервью.Полный текст письма опубликовала на своей странице в социальной сети один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.Среди тех, кто подписался под письмом, "Альянс патриотов Грузии", "Христиан-демократы", "Грузинский марш", "Нейтральная Грузия", "Всемирный альянс эмигрантов Грузии", политическое движение "За выборы", "Генералы за Грузию", "Братья мусульмане и христиане за Грузию".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, ирма инашвили, украина, китай, грузинский марш, нато, альянс патриотов грузии, сша
Более 50 политических и общественных организаций Грузии обратились к Путину
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Авторы письма выступают за диалог и тесное сотрудничество с Россией
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Свыше 50 политических и общественных организаций Грузии направили открытое письмо к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Авторы письма – сторонники военного нейтралитета Грузии, которые выражают желание встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации РФ, "дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности".
"Понимая, что противостояние с Россией губительно для Грузии, мы - 53 политические и общественные организации - объединились в Единый патриотический фронт, публично подписали декларацию о полном военном нейтралитете Грузии и требуем от властей Грузии внесения соответствующих изменений в Конституцию Грузии", - говорится в письме
.
Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией, отмечают авторы письма.
"Мы являемся убежденными сторонниками построения новой системы международной безопасности, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон - причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет", - отмечено в открытом письме.
По мнению авторов письма, Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц страны о том, что "позиция США является домашним заданием для властей Грузии".
"Очевидно, что власти Грузии, наперекор интересам страны, регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России", - говорится в письме.
Авторы письма также отмечают, что Грузия уже давно окутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО.
Как отмечено в письме, за последние 10 лет самый масштабный опрос на тему был проведен в 2020 году партией "Альянс патриотов Грузии". В рамках опроса более 1,2 миллиона человек заполнили опросники, а более 900 тысяч человек записали аудио интервью.
"В результате проведенного опроса стало очевидно, что позиция населения радикально изменилась и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией", - говорится в письме.
Полный текст письма опубликовала на своей странице в социальной сети один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили.
Среди тех, кто подписался под письмом, "Альянс патриотов Грузии", "Христиан-демократы", "Грузинский марш", "Нейтральная Грузия", "Всемирный альянс эмигрантов Грузии", политическое движение "За выборы", "Генералы за Грузию", "Братья мусульмане и христиане за Грузию".
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