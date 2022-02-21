https://sputnik-georgia.ru/20220221/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-775-264621253.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 775

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 775

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, вылечились 19 242 пациента, а с начала пандемии – 1 407 776 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T10:49+0400

2022-02-21T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 775. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 407 776 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 19 242 человека, с начала пандемии – 1 407 776. Скончались 15 888.Вакцинация граждан Грузии против коронавируса идет медленным темпом>>За сутки сделано 18 351 тест, в том числе 11 329 на антиген и 7 022 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 26,02%, за последние 14 дней – 31,28%, за последние семь дней – 29,97%.К этому времени в Грузии сделано 2 797 346 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 342.В карантине в данное время находятся 12 человек, в стационарах – 5 585, в ковид-гостиницах – 896.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество