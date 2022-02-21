Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220221/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-775-264621253.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 775
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 775
За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, вылечились 19 242 пациента, а с начала пандемии – 1 407 776 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T10:49+0400
2022-02-21T10:51+0400
шестая волна
грузия
новости
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581777_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9c8d67feef956351d5f2bc8f732b250d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 775. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 407 776 случаев заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 19 242 человека, с начала пандемии – 1 407 776. Скончались 15 888.Вакцинация граждан Грузии против коронавируса идет медленным темпом&gt;&gt;За сутки сделано 18 351 тест, в том числе 11 329 на антиген и 7 022 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 26,02%, за последние 14 дней – 31,28%, за последние семь дней – 29,97%.К этому времени в Грузии сделано 2 797 346 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 342.В карантине в данное время находятся 12 человек, в стационарах – 5 585, в ковид-гостиницах – 896.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581777_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_df104f67eb79a02f0309daddbc8bff7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, коронавирус covid-19, общество

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 775

10:49 21.02.2022 (обновлено: 10:51 21.02.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 21.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться наGoogle news
За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, вылечились 19 242 пациента, а с начала пандемии – 1 407 776
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 775. Скончались 32 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 407 776 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 19 242 человека, с начала пандемии – 1 407 776. Скончались 15 888.
Вакцинация граждан Грузии против коронавируса идет медленным темпом>>
За сутки сделано 18 351 тест, в том числе 11 329 на антиген и 7 022 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 26,02%, за последние 14 дней – 31,28%, за последние семь дней – 29,97%.
К этому времени в Грузии сделано 2 797 346 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 342.
В карантине в данное время находятся 12 человек, в стационарах – 5 585, в ковид-гостиницах – 896.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала