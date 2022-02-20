https://sputnik-georgia.ru/20220220/vaktsinatsiya-grazhdan-gruzii-protiv-koronavirusa-idet-medlennym-tempom-264617540.html

Вакцинация граждан Грузии против коронавируса идет медленным темпом

Вакцинация граждан Грузии против коронавируса идет медленным темпом

Полностью вакцинированы 1,2 миллиона человек или 43,2% населения старше 18 лет, бустерную или третью дозу вакцины сделали 1,3 миллиона граждан 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T21:02+0400

2022-02-20T21:02+0400

2022-02-20T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. За минувшие сутки препаратами против коронавируса в Грузии вакцинировались 1 524 человека, обновленные данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Грузия, по мнению эпидемиологов, преодолела пик шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время снизился до 10-15 тысяч. В то время как в начале февраля было зарегистрировано сразу несколько антирекордов, самый высокий - более 26 тысяч инфицированных. Общее официальное количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 1,5 млн человек.По данным на 20 февраля, всего в стране сделано 2 796 876 прививок. Как минимум одной дозой вакцинировано 1 346 490 человек, а это 46,9% взрослого населения страны.У доступных в Грузии вакцин еще есть срок годности >>Полностью вакцинированы 1 240 491 или 43,2% населения старше 18 лет.Бустерную или третью дозу вакцины сделали 207 239 граждан.Среди подростков в возрасте 12-15 лет как минимум одной дозой привито 4013 человек (2,26%), полностью вакцинировано - 3073 (1,73%).Среди возрастной категории 16-17 лет как минимум одну дозу сделал 12 501 (15,42%), полностью привито - 11 018 (13,59%).Темпы вакцинации в Грузии продолжают замедляться >>Зарегистрироваться для вакцинации можно на сайте booking.moh.gov.ge или позвонив по номеру 15 22. Также можно без предварительной записи привиться в одном из ближайших пунктов вакцинации.Вакцинация в Грузии добровольная. На первом этапе, с 15 марта 2021 года, в Грузии был доступен препарат англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в стране начали прививать от коронавируса детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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