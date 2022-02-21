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Что обсуждали Инашвили и Джапаридзе в ресторане
Что обсуждали Инашвили и Джапаридзе в ресторане
В политических кругах заговорили о возможном новом союзе в преддверии промежуточных выборов в парламент 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T15:58+0400
2022-02-21T15:58+0400
2022-02-21T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Встреча лидеров двух кардинально отличающихся оппозиционных партий – "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили в неформальной обстановке породила не один вопрос."Лело для Грузии" - это прозападная партия, сотрудничающая с основанным Михаилом Саакашвили "Единым национальным движением", а "Альянс патриотов Грузии" настаивает на налаживании отношений с Россией и отказе от стремлении Грузии в НАТО.Джапаридзе также опроверг то, что на встрече обсуждался вопрос поддержки "Альянсом патриотов" его кандидатуры на предстоящих промежуточных выборах в парламент Грузии. Джапаридзе, лишившись депутатского мандата 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.Среди тех, кто готов поддержать кандидатуру Джапаридзе – самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение".Кто о чем?Что на самом деле обсуждали Инашвили и Джапаридзе на неформальной встрече? Чуть позднее Инашвили пришлось сделать дополнительные разъяснения по этому поводу."Я много раз встречался с Бадри Джапаридзе, но этим никто не интересовался. На самом деле всех интересует вопрос выборов в Рустави. Прямо хочу сказать: "Альянс патриотов Грузии" не примет участие в выборах", – заявила Инашвили на брифинге.По ее словам, в выборах не примет участие и "Единый фронт патриотов Грузии", который объединят более 40 политических и общественных организаций, и у них не будет единого кандидата."Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах>>"Участвовать в выборах имеет смысл только в том случае, если в стране изменится избирательная система. Исходя из моего заявления, мы никого и не поддержим. Более того, мы никак не будем участвовать в предстоящих выборах", – отметила она.Комментарий сделали и в партии Джапаридзе. По словам члена партии "Лело" Григола Гегелия, в связи с выборами в Рустави партия проводит консультации для того, чтобы увеличить шансы на победу."Наша цель, чтобы кандидатуру Джапаридзе поддержали как можно больше оппозиционных партий… Безусловно, между "Лело" и "Альянсом патриотов" есть фундаментальная разница. Несмотря на это, для нас важно, чтобы общие оппозиционные усилия дали общий результат для общей победы", – заявил Гогелия.Оценка "Грузинской мечты"Встречу Джапаридзе и Инашвили прокомментировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвли и назвал ее "обычным примером фарисейства"."Лело" особенно выделяется фарисейством и фальшью во многих вещах. Об этом мы говорили, когда были разные переговоры после парламентских выборов, и я в том числе не раз говорил, что "Лело" часто играло роль силы, которая пытается сорвать эти переговоры", – заявил Папуашвили.В правящей партии "Грузинская мечта" также считают, что у кандидатуры Джапаридзе не будет перспективы на предстоящих выборах.Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его делового партнера и соратника по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля.К этому времени регистрацию для участия в промежуточных выборах прошли 13 партий.Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, рустави, мамука хазарадзе, грузинская мечта, альянс патриотов, альянс патриотов грузии
Что обсуждали Инашвили и Джапаридзе в ресторане
15:58 21.02.2022 (обновлено: 16:44 21.02.2022) Подписаться на
В политических кругах заговорили о возможном новом союзе в преддверии промежуточных выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Встреча лидеров двух кардинально отличающихся оппозиционных партий – "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили в неформальной обстановке породила не один вопрос.
"Лело для Грузии" - это прозападная партия, сотрудничающая с основанным Михаилом Саакашвили "Единым национальным движением", а "Альянс патриотов Грузии" настаивает на налаживании отношений с Россией и отказе от стремлении Грузии в НАТО.
"Мы говорили о создавшейся в стране политической ситуации. Страна у нас одна и политический процесс в этой стране умирает. О выборах мы не говорили", – заявила Инашвили телеканалу "Рустави 2".
Джапаридзе также опроверг то, что на встрече обсуждался вопрос поддержки "Альянсом патриотов" его кандидатуры на предстоящих промежуточных выборах в парламент Грузии.
Джапаридзе, лишившись депутатского мандата 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.
Среди тех, кто готов поддержать кандидатуру Джапаридзе – самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение".
Кто о чем?
Что на самом деле обсуждали Инашвили и Джапаридзе на неформальной встрече? Чуть позднее Инашвили пришлось сделать дополнительные разъяснения по этому поводу.
"Я много раз встречался с Бадри Джапаридзе, но этим никто не интересовался. На самом деле всех интересует вопрос выборов в Рустави. Прямо хочу сказать: "Альянс патриотов Грузии" не примет участие в выборах", – заявила Инашвили на брифинге.
По ее словам, в выборах не примет участие и "Единый фронт патриотов Грузии", который объединят более 40 политических и общественных организаций, и у них не будет единого кандидата.
"Участвовать в выборах имеет смысл только в том случае, если в стране изменится избирательная система. Исходя из моего заявления, мы никого и не поддержим. Более того, мы никак не будем участвовать в предстоящих выборах", – отметила она.
Комментарий сделали и в партии Джапаридзе. По словам члена партии "Лело" Григола Гегелия, в связи с выборами в Рустави партия проводит консультации для того, чтобы увеличить шансы на победу.
"Наша цель, чтобы кандидатуру Джапаридзе поддержали как можно больше оппозиционных партий… Безусловно, между "Лело" и "Альянсом патриотов" есть фундаментальная разница. Несмотря на это, для нас важно, чтобы общие оппозиционные усилия дали общий результат для общей победы", – заявил Гогелия.
Оценка "Грузинской мечты"
Встречу Джапаридзе и Инашвили прокомментировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвли и назвал ее "обычным примером фарисейства".
"Лело" особенно выделяется фарисейством и фальшью во многих вещах. Об этом мы говорили, когда были разные переговоры после парламентских выборов, и я в том числе не раз говорил, что "Лело" часто играло роль силы, которая пытается сорвать эти переговоры", – заявил Папуашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" также считают, что у кандидатуры Джапаридзе не будет перспективы на предстоящих выборах.
"Позиции Бадри Джапаридзе не такие уж благоприятные. Особенно с тех пор, как его кандидатура стала прямо ассоциироваться с "Национальным движением". Видимо, они ищут какие-то ресурсы и в других политических партиях, что, на мой взгляд, политически невыгодно", – заявил депутат от большинства Гурам Мачарашвили.
Джапаридзе лишился мандата из-за судебного приговора, который признал его и его делового партнера и соратника по партии Мамуку Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года. Оба были освобождены от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Дело касается транзакций TBC-банка, учредителями которого являются Джапаридзе и Хазарадзе.
Выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от округа Рустави-Гардабани пройдут 2 апреля.
К этому времени регистрацию для участия в промежуточных выборах прошли 13 партий.
Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави.
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