https://sputnik-georgia.ru/20220221/alyans-patriotov-gruzii-ne-planiruet-uchastvovat-v-vyborakh-264627152.html

"Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах

"Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах

Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут только в регионе Квемо Картли 21.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" не намерена выдвигать своего кандидата на промежуточных выборах в парламент страны, сказала один из лидеров партии Ирма Инашвили на брифинге. Промежуточные выборы пройдут в округе Рустави-Гардабани 2 апреля. Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави."Единый фронт патриотов Грузии", к которому присоединились более 40 политических и общественных организаций, был создан 20 января. В тот же день была подписана декларация, которая призывает власти прописать в Конституции, что Грузия является нейтральным государством.Лидер "Гирчи" подсказал Джапаридзе, как победить на выборах в парламент Грузии>>"Альянс патриотов Грузии" выступает за налаживание отношений с Россией и отказ от вступления страны в НАТО. Что касается промежуточных выборов, голосование состоится на 84 избирательных участках в городе Рустави и на 33 участках в районе Гардабани. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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