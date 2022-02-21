https://sputnik-georgia.ru/20220221/alyans-patriotov-gruzii-ne-planiruet-uchastvovat-v-vyborakh-264627152.html
"Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах
"Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах
Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут только в регионе Квемо Картли 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T11:57+0400
2022-02-21T11:57+0400
2022-02-21T12:10+0400
грузия
новости
политика
рустави
альянс патриотов
лело для грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24760/93/247609361_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_4111d3958245e8329528fbd911631563.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" не намерена выдвигать своего кандидата на промежуточных выборах в парламент страны, сказала один из лидеров партии Ирма Инашвили на брифинге. Промежуточные выборы пройдут в округе Рустави-Гардабани 2 апреля. Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави."Единый фронт патриотов Грузии", к которому присоединились более 40 политических и общественных организаций, был создан 20 января. В тот же день была подписана декларация, которая призывает власти прописать в Конституции, что Грузия является нейтральным государством.Лидер "Гирчи" подсказал Джапаридзе, как победить на выборах в парламент Грузии>>"Альянс патриотов Грузии" выступает за налаживание отношений с Россией и отказ от вступления страны в НАТО. Что касается промежуточных выборов, голосование состоится на 84 избирательных участках в городе Рустави и на 33 участках в районе Гардабани. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24760/93/247609361_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_16bd2efbeaeb540ded83f030b354751a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, рустави, альянс патриотов, лело для грузии
"Альянс патриотов Грузии" не планирует участвовать в выборах
11:57 21.02.2022 (обновлено: 12:10 21.02.2022) Подписаться на
Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут только в регионе Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" не намерена выдвигать своего кандидата на промежуточных выборах в парламент страны, сказала один из лидеров партии Ирма Инашвили на брифинге.
Промежуточные выборы пройдут в округе Рустави-Гардабани 2 апреля. Место мажоритарного депутата парламента Грузии стало вакантным после того, как Нино Лацабидзе, член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", осенью прошлого года стала мэром города Рустави.
"В выборах в Рустави "Альянс патриотов" участвовать не будет. Не примет участие и "Единый фронт патриотов", и у нас не будет единого кандидата, а также мы никого не будем поддерживать", – сказала Инашвили.
"Единый фронт патриотов Грузии", к которому присоединились более 40 политических и общественных организаций, был создан 20 января. В тот же день была подписана декларация, которая призывает власти прописать в Конституции, что Грузия является нейтральным государством.
"Альянс патриотов Грузии" выступает за налаживание отношений с Россией и отказ от вступления страны в НАТО.
Что касается промежуточных выборов, голосование состоится на 84 избирательных участках в городе Рустави и на 33 участках в районе Гардабани.
Бадри Джапаридзе получит на выборах 2 апреля поддержку "Нацдвижения"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.