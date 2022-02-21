https://sputnik-georgia.ru/20220221/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-21-fevralya-264626310.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 февраля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 21 февраля

В клиниках в данное время 1 246 тяжелых ковид-пациентов, 289 человек подключены к аппарату искусственного дыхания 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T11:36+0400

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2022-02-21T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 775 новых случаев коронавируса, наибольшее число приходится на Тбилиси – 2 617 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география по регионам же выглядит следующим образом: Имерети – 601, Аджария - 378, Самегрело - Земо Сванети – 274, Кахети – 245, Квемо Картли – 219, Гурия – 165, Шида Картли – 158, Самцхе-Джавахети – 51, Мцхета-Мтианети – 47, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.В стране за последние сутки сделано 18 351 тест на коронавирус, 11 329 – на антиген, 7 022 ПЦР-теста.Врачи назвали самые опасные осложнения после коронавируса>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 553 668 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 19 242 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 407 776 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 32 пациента, а с начала пандемии – 15 888.На данный момент в Грузии 129 978 активных случаев, 5 585 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 246 пациентов тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания. Также 896 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 123 497 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 12 человек.Показатель положительности по данным на 20 февраля составляет 26,02%, за две недели – 31,28%, за семь дней – 29,97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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