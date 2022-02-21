https://sputnik-georgia.ru/20220221/eto-ikh-oshibka--v-mechte-otvetili-na-trebovanie-oppozitsii-vosstanovit-partiynye-spiski-264627387.html
"Это их ошибка" – в "Мечте" ответили на требование оппозиции восстановить партийные списки
"Это их ошибка" – в "Мечте" ответили на требование оппозиции восстановить партийные списки
Возможности восстановить упраздненные списки – нет, подчеркнул депутат 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T12:13+0400
2022-02-21T12:13+0400
2022-02-21T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе назвал требование оппозиции восстановить упраздненные партийные списки несерьезным.Требование главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" восстановить упраздненные партийные списки, чтобы оппозиция смогла произвести ротацию в парламенте, стало новым поводом для политических разногласий с правящей партией.По его словам, на законодательном уровне возможности восстановить списки нет.Что касается лишения депутатского мандата одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то, по словам Сарджвеладзе, для этого существовали формальные основания."Все формальные основания для лишения мандата, несомненно, существовали, и, прямо скажу, в данном случае это спекуляции. Наши оппоненты цепляются за эту причину как тонущий за мох, чтобы этим оправдать свое отчаяние", – сказал Сарджвеладзе.Председатель парламентского комитета по правам человека также прокомментировал требование оппозиции провести досрочные выборы, отметив, что для этого нет каких-либо оснований, поэтому это является одним из деструктивных элементов со стороны оппозиции.Так ли важно, что скажет Саакашвили, если над Грузией сгущаются совсем другие тучи?!.>>После лишения сразу трех оппозиционных депутатов мандатов, количество оппонентов власти в парламенте сократилось до 61.Для создания следственной комиссии по расследованию возможных фактов бесчеловечного обращения в тюрьме с основателем "Нацдвижения", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на чем настаивает партия, необходимо согласие минимум 50 депутатов.Однако идею этой комиссии в парламентской оппозиции поддерживают не все, и, соответственно, "Единое национальное движение" не может собрать необходимые голоса.Если бы партийные списки не упраздняли, то два мандата, потерянные партией "Лело для Грузии", по одному мандату "Европейской Грузии", "Нацдвижения" и "Лейбористской партии" гарантировали бы создание этой комиссии.После парламентских выборов 2020 года "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Нацдвижение", "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия" обвинили власти в фальсификации и внесли в ЦИК заявления об упразднении своих партийных списков. Центризбирком удовлетворил это требование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, лейбористская партия, европейская грузия, грузия, грузинская мечта
"Это их ошибка" – в "Мечте" ответили на требование оппозиции восстановить партийные списки
12:13 21.02.2022 (обновлено: 13:48 21.02.2022) Подписаться на
Возможности восстановить упраздненные списки – нет, подчеркнул депутат
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе назвал требование оппозиции восстановить упраздненные партийные списки несерьезным.
Требование главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" восстановить упраздненные партийные списки, чтобы оппозиция смогла произвести ротацию в парламенте, стало новым поводом для политических разногласий с правящей партией.
"Они приняли это решение? Они допустили ошибку, и это оказалось такой ошибкой, которую они не смогли предусмотреть. Хотя представители нашей группы не раз предупреждали, что это решение может привести к таким последствиям", – сказал Сарджвеладзе в эфире Первого канала.
По его словам, на законодательном уровне возможности восстановить списки нет.
Что касается лишения депутатского мандата одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то, по словам Сарджвеладзе, для этого существовали формальные основания.
"Все формальные основания для лишения мандата, несомненно, существовали, и, прямо скажу, в данном случае это спекуляции. Наши оппоненты цепляются за эту причину как тонущий за мох, чтобы этим оправдать свое отчаяние", – сказал Сарджвеладзе.
Председатель парламентского комитета по правам человека также прокомментировал требование оппозиции провести досрочные выборы, отметив, что для этого нет каких-либо оснований, поэтому это является одним из деструктивных элементов со стороны оппозиции.
После лишения сразу трех оппозиционных депутатов мандатов, количество оппонентов власти в парламенте сократилось до 61.
Для создания следственной комиссии по расследованию возможных фактов бесчеловечного обращения в тюрьме с основателем "Нацдвижения", экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на чем настаивает партия, необходимо согласие минимум 50 депутатов.
Однако идею этой комиссии в парламентской оппозиции поддерживают не все, и, соответственно, "Единое национальное движение" не может собрать необходимые голоса.
Если бы партийные списки не упраздняли, то два мандата, потерянные партией "Лело для Грузии", по одному мандату "Европейской Грузии", "Нацдвижения" и "Лейбористской партии" гарантировали бы создание этой комиссии.
После парламентских выборов 2020 года "Стратегия Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Нацдвижение", "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия" обвинили власти в фальсификации и внесли в ЦИК заявления об упразднении своих партийных списков. Центризбирком удовлетворил это требование.
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