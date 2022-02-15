https://sputnik-georgia.ru/20220215/tak-li-vazhno-chto-skazhet-saakashvili-esli-nad-gruziey-sguschayutsya-sovsem-drugie-tuchi-264474093.html

Так ли важно, что скажет Саакашвили, если над Грузией сгущаются совсем другие тучи?!.

Так ли важно, что скажет Саакашвили, если над Грузией сгущаются совсем другие тучи?!.

Активно комментируя обострившуюся ситуацию в мире, грузинская пресса пытается оценить, насколько адекватно и оперативно реагирует на эти вызовы местная... 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T22:03+0400

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Михаил Саакашвили заговорщицки пообещал, что на очередном судебном заседании сделает важное заявление ("Резонанси", 9.02). Какое – понятно, не уточнил. Проверенный рок-пиар – любой ценой держать публику в напряжении, чтобы не угас интерес. На этот раз, правда, не столько у общественности, где его остатки давно обратились в золу, сколько в медиа.Тема, однако, не прижилась и в прессе. Обещание политика осталось тайной за семью печатями, срывать которые с нее никто, заметим, как-то не торопится…Чего хотим, куда идем?!По мнению политолога Рамаза Сакварелидзе, важных заявлений Саакашвили так до сих пор ни разу и не сделал (9.02). Говорит обо всем, согласен депутат Гурам Мачарашвили – о глобальной политике, об астрологии, о том, что Земля вертится, но обходит предъявленные ему обвинения (10.02). Что, кстати, на руку двум ведущим партиям – "Грузинской мечте" и "Нацдвижению", подпитывающим голоса избирателей ненавистью друг к другу, пишет "Версия" (9-15.02).Не дождалась публика весомых заявлений и от созданной экс-президентом партии. Не достает ума предложить что-нибудь разумное и по любому поводу требуют создания комиссии, иронизирует лидер "Картули даси" Джонди Багатурия ("Версия"). Пел и ругался – детали с суда над Саакашвили >>Примечательно, что тему парламентской комиссии охотно подхватил председатель "Мечты" Ираклий Кобахидзе: мол, всем известно, что никто Саакашвили не пытал, но вопрос мы обсудим ("Ахали таоба", 11.02). Лучше б занялись обсуждением подорожавших тарифов на газ и электричество - не удержался лидер "Гирчи" Леван Иоселиани ("Квирис палитра", 7-13.02).Другое дело, шум от видеоролика с председателем ЕНД Никой Мелия. Тот признался, что выступал против приезда Саакашвили в страну и не одобряет, чтобы требование об освобождении экс-президента было основной задачей партии. Такое началось! Кое-кто даже заговорил о фальсификации, пока сам Мелия публично не признал аутентичность записи ("Резонанси", 7.02).Кстати, политолог Торнике Шарашенидзе и эту шумиху назвал смехотворной. Ведь ничего особенного Мелия, на его взгляд, не сказал. Просто внутри "Нацдвижения" многие его не любят ("Ахали таоба", 8.02). Саакашвили мог бы без труда сместить Мелия с поста председателя, но у того немало сторонников и в партии, и среди электората. В конце концов, не надо забывать, что он был избран в результате открытого голосования ("Резонанси", 11.02)!"Нацдвижение" не собирается смещать с поста председателя партии Нику Мелия - Барамидзе >>Тако Чарквиани вообще уверена, что уйти было бы для него только облегчением (9.02). Хотя это, конечно, нанесло бы урон всему ЕНД. Да и правящую команду вряд ли бы обрадовало. Перед местными выборами Мелия доказал соратникам по оппозиции, что способен на коллегиальность. А "Мечта" и без того теряет позиции. Вон партия Георгия Гахария увела прямо у нее из-под носа три местных законодательных собрания ("Ахали таоба", 7.02).Оппозиция слаба, признает эксперт Паата Закареишвили, но это ее проблема. А проблема государства – власть. Особенно если цели ее непонятны. Чего хотим, куда идем (7.02)?..В одном окопе с УкраинойОтсутствие цели и гибкости в делах внутренних отражается и на политике внешней. На сей раз яблоком раздора между властью и ее оппонентами стало отношение к украинскому кризису. Часть оппозиционеров, во всяком случае на словах, призывает идти ва-банк и улечься с оружием в руках едва ли не в одном окопе с Украиной.Не понимаю, почему так трудно сказать, что имеем дело с общим для Украины и для нас врагом?! – гневно недоумевает лидер "Лело" Мамука Хазарадзе ("Квирис палитра", 7-13.02). Что важнее, замкнуться в себе и остаться без друзей или считать себя частью единого западного пространства - задает похожий вопрос эксперт Хатуна Лагазидзе ("Ахали таоба", 7.02).В связи с этим пресса не оставила без внимания неожиданное появление в Грузии президента Польши Анджея Дуды и визит в Лондон премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Часть комментаторов увязывает эти факты с новым "альянсом трех" - Великобритания, Польша и Украина. Подобные союзы служат как бы заменой НАТО, где решения принимаются долго ("Квирис палитра"). Однако, пишет "Резонанси" (7.02), Грузия только добавит альянсу проблем. Да и грузинское руководство, похоже, особым желанием присоединиться пока не горит.Для граждан Грузии на Украине открыта горячая линия >>Столь осторожная позиция легко объяснима. Политолог Вахтанг Дзабирадзе подозревает, что в случае агрессивного развития сценария включение в него Грузии ничего дополнительно в оценках Запада уже не ухудшит ("Резонанси", 11.02). В мире идут процессы таких масштабов, с которыми политический вес Грузии несопоставим, предостерегает Рамаз Сакварелидзе. Мы находимся в ином, чем европейские страны, положении, и у нас свои задачи ("Кирис палитра").Нейтральные аналитики не сомневаются, что резолюция в поддержку Украины, как и в целом поведение Грузии в связи с кризисом, вполне укладывается в общепринятые дипломатические рамки. Однако, судя по настрою близких к правительственным кругам изданий, власти, возможно, действительно не столь уж однозначны. В свое время ряд специалистов предупреждал, что рассматривать Грузию в одной связке с Украиной и Молдовой ошибочная стратегия, которая осложнит проблемы страны, включая перспективу членства в НАТО.МИД России: формулировка о вступлении Украины и Грузии в НАТО немыслима >>На этом фоне "Сакартвелос Республика" (11.02) открыто призвала политиков задуматься и уяснить, что Украина – друг Саакашвили, а не Грузии, Саакашвили же – кореш шоумена Зеленского! Более того, по мнению издания, Украина в последние годы стала базой для разработки проектов, наносивших ущерб нашей стране (7.02).В конечном же счете "Ахали таоба" (11.02) решилась назвать наступивший период "временем перемен". При этом большинство газет, как и она, предпочли особенно не вникать в такой важный геополитический сдвиг, как соглашение между Россией и Китаем. Однако "Резонанси" (8.02) не могла не признать, что две сверхдержавы достигли консенсуса по такому, скажем, вопросу, как нерасширение НАТО. А "Грузия и мир" (9-16.02), процитировав основные пункты заключенного договора, даже назвало его "олимпийским золотом Путина".Кадровые рокировки проблем не решаютНе меньше головоломок у грузинского правительства и внутри страны. Причем, налицо попытки, как и прежде, решить их путем кадровых перемещений. Леван Давиташвили, заменив Натию Турнава на посту министра экономики, безусловно, укрепил внутри партии команду Ираклия Гарибашвили. Однако эксперты и оппоненты сильно сомневаются, что это приведет к каким-либо реальным сдвигам в стране ("Резонанси", 10.02).Тендеры Мининфраструктуры покрыты мраком и проводятся хаотически (8.02). В январе в Грузии подешевели лишь 4 продукта – лук, лимоны, апельсины и изюм, из которых в числе жизненно важных можно назвать только лук ("Ахали таоба", 8.02). Курс лари имеет шанс вернуться на допандемический уровень, но когда же, наконец, население ощутит на себе все блага от его укрепления - спрашивает "Резонанси" (8.02).Взлеты и падения экономики Грузии - чем запомнилась Турнава >>Эксперты рассчитали: чтобы добиться снижения цен на 4-12%, необходимо, как минимум, в течение месяца удерживать курс национальной валюты на отметке 2,8-2,9 к доллару. Но с учетом общемирового роста цен на нефть не обойтись и без временной отмены акциза на топливо ("Ахали таоба", 11.02).Готово ли правительство к столь решительным мерам? Или власть предпочитает отвлекать свое и наше внимание на популистский "фактор Саакашвили"?!.РазноеРуководитель службы госбезопасности Григол Лилуашвили подал иск за клевету на "Мтавари архи" и "Формулу". Чиновник потребовал извинений и выплаты 1 лари в виде компенсации. Вроде бы, мелочь, но заплатить миллион, пожалуй, менее болезненно. ("Ахали таоба", 11.02)В Поти 46-летняя женщина родила двойню – мальчика и девочку. Для местного медперсонала это первый подобный случай, хотя границы молодости расширены давно. ("Резонанси", 11.02)С 6 февраля по 10 апреля ансамбль "Сухишвилеби" проводит европейское турне – Польша, Чехия, Украина, Молдова, Румыния и Сербия. Несмотря на пандемию, первый концерт прошел при полном аншлаге. ("Ахали таоба", 8.02)"Горец" - так называют знакомые и близкие Михаила Чинчараули. Родился он в 1949 г. в Хевсурети – в колоритнейшем горном селе Шатили. Как хирург провел около 4 тыс. операций. Всю жизнь писал стихи. А теперь, несмотря на солидный возраст, совмещает еще и обязанности пограничника. ("Версия").Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, грузинская мечта, обзор сми, колумнисты