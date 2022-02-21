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Грузия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Грузия и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Соглашение предусматривает изучение грузинского и азербайджанского языков в ряде высших учебных заведениях на уровне бакалавриата 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Министры образования Азербайджана и Грузии Эмин Амруллаев и Михаил Чхенкели подписали в Тбилиси соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере образования, говорится в сообщении Минобразования Грузии в Facebook.Соглашение предусматривает сотрудничество в таких сферах, как общее образование, профобразование и высшее образование. В рамках соглашения будут укреплены связи между академическими кругами, высшими учебными заведениями и профучилищами.На встрече министры положительно оценили сотрудничество между двумя странами, которое подразумевает обеспечение учебниками в Грузии азербайджаноязычных школ, а в Азербайджане грузиноязычных.На встрече также положительно было оценено сотрудничество между Национальным центром экзаменов и оценок Грузии и Государственным центром экзаменов Азербайджана, в рамках которого разработаны задания для экзамена педагогов азербайджанского языка и литературы.Нужно отметить, что благодаря двустороннему сотрудничеству у педагогов появится возможность карьерного роста и повышения зарплаты.Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год >>Министры во время беседы также коснулись организации разных мероприятий, направленных на поддержку образовательной системы, – это улучшение квалификации педагогов, развитие профобразования, предложение многообразных программ по обмену студентам, разные молодежные мероприятия.Министр образования Грузии рассмотрел со своим азербайджанским коллегой вопросы углубления сотрудничества в направлении высшего образования и науки. В частности, речь идет об изучении грузинского и азербайджанского языка и литературы в высших учебных заведениях, а в плане развития науки – содействие осуществлению совместных научных проектов.Эмин Амруллаев поблагодарил правительство Грузии и лично Михаила Чхенкели за поддержку азербайджанцев, проживающих в Грузии в плане изучения государственного языка. Это, по его словам, дает им возможность учиться в университетах Грузии и интегрироваться в обществе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, общество, азербайджан, образование, министерство образования и науки грузии, грузино-азербайджанские отношения