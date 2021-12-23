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Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
Во второй день своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T13:17+0400
2021-12-23T13:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы развития грузино-азербайджанского военного сотрудничества обсудили в Баку министры обороны Грузии и Азербайджана Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов и подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.На встрече главы оборонных ведомств двух стран рассмотрели вопросы региональной безопасности и существующие угрозы и вызовы. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества.Министр обороны Грузии встретился с Алиевым в Баку>>В частности, в ходе обсуждения особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран региона и укрепляют их совместимость.В ходе своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Бурчуладзе ознакомил его с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать "мирную инициативу" соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.Гарибашвили озвучил эту инициативу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, азербайджан, визит, минобороны грузии
Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
13:17 23.12.2021 (обновлено: 13:24 23.12.2021)
Во второй день своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы развития грузино-азербайджанского военного сотрудничества обсудили в Баку министры обороны Грузии и Азербайджана Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов и подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
На встрече главы оборонных ведомств двух стран рассмотрели вопросы региональной безопасности и существующие угрозы и вызовы. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества.
В частности, в ходе обсуждения особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран региона и укрепляют их совместимость.
В ходе своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Бурчуладзе ознакомил его с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать "мирную инициативу" соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
Гарибашвили озвучил эту инициативу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.
Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.
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