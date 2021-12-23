Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211223/gruziya-i-azerbaydzhan-podpisali-plan-voennogo-sotrudnichestva-na-2022-god-263094268.html
Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
Во второй день своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T13:17+0400
2021-12-23T13:24+0400
новости
грузия
азербайджан
визит
минобороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263092456_0:303:727:712_1920x0_80_0_0_8464fdedf17535c7cc446820e3d2bab9.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы развития грузино-азербайджанского военного сотрудничества обсудили в Баку министры обороны Грузии и Азербайджана Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов и подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.На встрече главы оборонных ведомств двух стран рассмотрели вопросы региональной безопасности и существующие угрозы и вызовы. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества.Министр обороны Грузии встретился с Алиевым в Баку&gt;&gt;В частности, в ходе обсуждения особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран региона и укрепляют их совместимость.В ходе своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Бурчуладзе ознакомил его с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать "мирную инициативу" соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.Гарибашвили озвучил эту инициативу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211006/ministry-oborony-gruzii-azerbaydzhana-i-turtsii-podpisali-dokument-o-sotrudnichestve-260273944.html
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263092456_0:307:540:712_1920x0_80_0_0_37cb3b03b046296759c41a53d56ba8dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, азербайджан, визит, минобороны грузии

Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год

13:17 23.12.2021 (обновлено: 13:24 23.12.2021)
© Ministry of Defence of GeorgiaВстреча глав Минобороны Грузии и Азербайджана в Баку
Встреча глав Минобороны Грузии и Азербайджана в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© Ministry of Defence of Georgia
Подписаться на
Во второй день своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Перспективы развития грузино-азербайджанского военного сотрудничества обсудили в Баку министры обороны Грузии и Азербайджана Джуаншер Бурчуладзе и Закир Гасанов и подписали план действий на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
На встрече главы оборонных ведомств двух стран рассмотрели вопросы региональной безопасности и существующие угрозы и вызовы. Стороны подчеркнули необходимость углубления и укрепления двустороннего и многостороннего международного сотрудничества.
Министр обороны Грузии встретился с Алиевым в Баку>>
В частности, в ходе обсуждения особое место было уделено участию азербайджанских военных в многонациональных учениях, а также сотрудничеству в области военного образования. Было отмечено, что трехсторонние совместные учения Азербайджан-Турция-Грузия, встречи на уровне экспертов еще больше сближают военных стран региона и укрепляют их совместимость.
В ходе своего официального визита в Баку министр обороны Грузии встретился также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Бурчуладзе ознакомил его с предложением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили создать "мирную инициативу" соседства для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.
Трехсторонний министериал Грузии, Азербайджана и Турции на уровне глав оборонных ведомств - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2021
Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции подписали документ о сотрудничестве
6 октября, 12:54
Гарибашвили озвучил эту инициативу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Грузия и Азербайджан тесно сотрудничают в военной сфере. Совсем недавно, в начале октября 2021 года в Кахети (Восточная Грузия), прошел трехсторонний министериал, в котором приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, глава Минобороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар. Министры подписали трехсторонний документ о сотрудничестве.
Азербайджанские военные также принимали участие в многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021, которые состоялись в Грузии в октябре.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:03В Тбилиси уже протестуют против повышения цен на общественный транспорт
13:48Таблетка от COVID – получит ли Грузия новый препарат, будет известно на следующей неделе
13:33Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
13:26Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире
13:17Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
13:05Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
13:01Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды
12:57Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца
12:45Грузинка стала призершей конкурса "Мисс Ассамблея народов России"
12:14Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки
11:44Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
11:27Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях
11:11Празднику быть! Новогодние мероприятия пройдут по всей Грузии – премьер
10:56Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 164
10:39Google и Facebook отдыхают: какое приложение стало самым посещаемым в 2021 году
10:24Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова терпят поражение в Лиге чемпионов
10:08Движение на Рикотском перевале восстановят в ближайшие часы
10:07Русское оружие: тяжелый "Альтиус" лёгок на подъем
09:20Курс лари на четверг – 3,0939 GEL/$1