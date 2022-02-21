https://sputnik-georgia.ru/20220221/k-otkrytomu-dialogu-gotov---glava-minekonomiki-gruzii-o-proekte-namakhvani-ges-264656277.html

"К открытому диалогу готов" - глава Минэкономики Грузии о проекте Намахвани ГЭС

"К открытому диалогу готов" - глава Минэкономики Грузии о проекте Намахвани ГЭС

Целесообразно собраться в правильном формате, с участием экспертов и людей, способных посредничать и играть нейтральную роль, заявил министр 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T23:55+0400

2022-02-21T23:55+0400

2022-02-22T00:17+0400

грузия

новости

экономика

протесты вокруг строительства намахвани гэс

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили заявил, что готов к открытому диалогу с противниками строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, но считает более результативным выслушать специалистов и учесть их экспертные знания.Протест против строительства Намахвани ГЭС длится уже 478 дней. Активисты разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья. Лидер движения "Защитников Рионского ущелья" Варлам Голетиани 21 февраля призвал нового министра экономики публично ответить на все существующие вопросы по безопасности проекта в открытом диалоге с ними.По словам Давиташвили, через Европейское энергетическое сообщество была открыта платформа для заинтересованных сторон по вопросу Намахванской ГЭС и у этих людей была возможность участвовать в обсуждении важных вопросов с экспертами."Эта платформа была создана при участии ряда неправительственных организаций, а также представителей правительства, как с точки зрения окружающей среды, так и с точки зрения экономики, но мы не видели большой активности и энтузиазма со стороны "защитников ущелья Риони", - отметил он.Противники строительства Намахвани ГЭС предлагают властям диалог в прямом эфире >>Несмотря на существование платформы, Давиташвили все же выразил готовность к личной встрече и откровенному открытому разговору. Но в случае заинтересованности такими вопросами, как безопасность, влияние на окружающую среду, биоразнообразие, тарифы, экономику и энергетическую безопасность, будет целесообразно собраться в правильном формате, с участием экспертов и людей, способных посредничать и играть нейтральную роль.Что с инвесторомВласти Грузии не теряют надежды "мирно договориться" с турецким инвестором, компанией ЕNKA, которая в сентябре прошлого года уведомила власти, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. Компания обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд для того, чтобы доказать свою правоту.Министр отметил, что в процессе решения спора с ENKA задействованы экспертные и юридические компании, в том числе государственные контролирующие организации, есть и судебные процессы, поэтому лучше дождаться надлежащего правового процесса, о котором общественность и особенно заинтересованные стороны будут иметь адекватную и полную информацию.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, протесты вокруг строительства намахвани гэс, леван давиташвили