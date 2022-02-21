https://sputnik-georgia.ru/20220221/protivniki-stroitelstva-namakhvani-ges-predlagayut-vlastyam-dialog-v-pryamom-efire-264634530.html

Противники строительства Намахвани ГЭС предлагают властям диалог в прямом эфире

Противники строительства Намахвани ГЭС предлагают властям диалог в прямом эфире

"Защитники Рионского ущелья" требуют ответов по проекту строительства Намахвани ГЭС у нового министра экономики Грузии 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T15:43+0400

2022-02-21T15:43+0400

2022-02-21T15:43+0400

грузия

новости

протесты вокруг строительства намахвани гэс

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Противники строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии предлагают властям открытую дискуссию в прямом эфире одного из телеканалов, и обсудить дальнейшую судьбу проекта и гарантии его экологической безопасности.Протест против строительства Намахвани ГЭС длится уже 478 дней. Активисты разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья.Он призвал нового министра экономики Левана Давиташвили публично ответить на все существующие вопросы по безопасности проекта в открытом диалоге с ними."Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии>>"Мы не против строительства здесь ГЭС. Но должны быть даны ответы на все вопросы по безопасности проекта", – сказал Голетиани.По словам Голетиани, нет никакой уверенности, что с приходом нового министра изменится политика государства в отношении проекта.В том случае, если в ближайшие дни власти не выйдут на контакт, противники строительства ГЭС устроят акцию протеста у главного офиса компании ENKA, который расположен в селе Джонети Цхалтубского района, и заблокируют въезд на территорию."Мы стоим здесь уже 15 месяцев. Да, строительные работы не ведутся. Но сколько еще это будет продолжаться? Властей совсем не волнуют эти люди?" – сказал Голетиани.Между тем министр экономики уже ответил на предложение "Защитников Рионского ущелья". По словам Левана Давиташвили, правительство прокомментирует ситуацию вокруг строительства Намахвани ГЭС только после завершения переговоров с турецкой компанией ENKA, заключения международных экспертных компаний и рассмотрения судебных исков. По словам главы Минэкономики, у компании ENKA имеются не только претензии, но и определенные предложения."Этот процесс будет правовым, и, естественно, пока не будет прогресса в этом правовом процессе, мы не сможет предоставить кому-либо больше информации", – сказал Давиташвили.Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются>>Что касается самого открытого диалога с противниками строительства ГЭС, то, по словам министра, он к нему всегда готов, но для ответов на некоторые вопросы предпочтительнее дождаться заключения экспертов.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.В сентябре 2021 года Турецкая компания ENKA уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии.Компания ENKA обвиняет правительство Грузии в невыполнении условий контракта и готова обратиться в арбитражный суд для того, чтобы доказать свою правоту.Что касается властей, то они хотят "мирно договориться" с турецким инвестором.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, протесты вокруг строительства намахвани гэс, министерство экономики и устойчивого развития грузии