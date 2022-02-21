https://sputnik-georgia.ru/20220221/kuda-vyvozitsya-gruzinskiy-funduk-264648025.html
Куда вывозится грузинский фундук
Куда вывозится грузинский фундук
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспортируемого фундука увеличился на 3,9 тысячи тонн (25%) 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T20:19+0400
2022-02-21T20:19+0400
2022-02-21T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 19,8 тысячи тонн фундука общей стоимостью 91,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 3,9 тысячи тонн (25%), а стоимость увеличилась на 6,1 миллиона долларов (7%).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 8 245 тонн, Германия – 3 763 тонны, Армения – 1 380 тонн, Китай – 785 тонн, Испания – 638 тонн, Чехия – 504 тонны, Россия – 423 тонны, Польша – 379 тонн, Украина – 361 тонна, Литва – 403 тонны, говорится в сообщении.Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари >>Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединились Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
Куда вывозится грузинский фундук
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспортируемого фундука увеличился на 3,9 тысячи тонн (25%)
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 19,8 тысячи тонн фундука общей стоимостью 91,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 3,9 тысячи тонн (25%), а стоимость увеличилась на 6,1 миллиона долларов (7%).
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 8 245 тонн, Германия – 3 763 тонны, Армения – 1 380 тонн, Китай – 785 тонн, Испания – 638 тонн, Чехия – 504 тонны, Россия – 423 тонны, Польша – 379 тонн, Украина – 361 тонна, Литва – 403 тонны, говорится в сообщении
.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединились Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
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