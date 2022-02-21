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Можно ли заболеть коронавирусом повторно за короткое время? – что говорят инфекционисты

Можно ли заболеть коронавирусом повторно за короткое время? – что говорят инфекционисты

Любое респираторное заболевание по аналогичным симптомам можно легко принять за инфицирование "омикроном" 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T17:06+0400

2022-02-21T17:06+0400

2022-02-21T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Заболеть повторно коронавирусом за короткое время маловероятно, однако можно подхватить другие респираторные инфекции, заявила инфекционист Майя Буцашвили в эфире телекомпании "Имеди".Многие граждане жалуются на повторное инфицирование коронавирусом, причем некоторые утверждают, что заболели через каких-то 30 дней.Главный инфекционист Грузии назвал самый опасный подтип "омикрона">>По словам инфекциониста, перенесшие коронавирус могут легко заболеть другими респираторными заболеваниями. Но из-за того, что все их симптомы схожи, думают, что это опять коронавирус."Более того, они могут сделать тест, и он может оказаться положительным. Мы знаем, что даже у выздоровевших ПЦР иногда ловит остатки старого вируса. Это не значит, что это текущий ковид и человек заразен", - пояснила Буцашвили.С начала пандемии до 31 декабря 2021 года в Грузии официально выявлено около 11 тысяч случаев реинфицирования коронавирусом. Наименьший промежуток между первым и вторым инфицированием 60 дней. Из 11 тысяч реинфицированных пациентов 52 скончались.В начале февраля этого года, когда в стране уже появился новый штамм коронавируса, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщил, что в стране пока не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай реинфицирования "омикроном".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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