https://sputnik-georgia.ru/20220221/narodnyy-zaschitnik-predostavila-obsebdipch-nevernuyu-informatsiyu--gruzinskaya-mechta-264632711.html

Народный защитник предоставила ОБСЕ/БДИПЧ неверную информацию – "Грузинская мечта"

Народный защитник предоставила ОБСЕ/БДИПЧ неверную информацию – "Грузинская мечта"

Упразднение Службы госинспектора в Грузии стало причиной новых волнений в стране 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T14:29+0400

2022-02-21T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария предоставила Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ неверную или неполную информацию об упразднении Службы государственного инспектора в Грузии, заявил депутат от правящей партии Анри Оханашвили.Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта и на ее базе заработают две новые структуры - Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных. Эта реформа подверглась критике со стороны ОБСЕ/БДИПЧ. По его словам, перед ОБСЕ/БДИПЧ не ставился главный вопрос - сопоставимы ли защита персональных данных и следствие, а также распространена ли подобная модель в странах Евросоюза. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" объясняют проведенную реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом."Обязательно должны быть опубликованы вопросы, которые Народный защитник направила в Бюро по демократическим институтам и правам человека, чтобы стало ясно, на основании какой информации они сделали данное заключение", – заявил Оханашвили.По его словам, от Бюро утаили информацию о том, что в конкурсе на должность главы Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных могли принять участие и представители бывшего руководства Службы госинспектора, которые сами от этого отказались.Омбудсмен Грузии рассчитывает на приостановление упразднения Службы госинспектора>>Оханашвили отметил, что изменения были произведены в том числе на основе анализа законодательства европейских стран, который подтверждает, что в подавляющем большинстве европейских стран ни у одного государственного органа нет функции расследования с одной стороны и обработки и контроля персональных данных с другой.Председатель комитета по юридическим вопросам провел брифинг до того, как Народный защитник Грузии ознакомила журналистов с заключением ОБСЕ/БДИПЧ. Согласно проведенной реформе, Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, нино ломджария, грузинская мечта