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Председатели парламентов Грузии и Турции подписали договор о сотрудничестве

Председатели парламентов Грузии и Турции подписали договор о сотрудничестве

Согласно документу, стороны будут способствовать укреплению регулярных контактов и двусторонних визитов 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T19:25+0400

2022-02-21T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп подписали обновленный документ о сотрудничестве между законодательными органами двух стран.Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом Грузию 21 февраля.По его словам, вместе с ним в состав турецкой делегации входят депутаты, представляющие разные политические партии.Согласно документу, стороны будут способствовать укреплению регулярных контактов и двусторонних визитов для приобретения опыта разработки и принятия законодательных актов.Кроме того, подписавшие документ стороны будут организовывать консультации по взаимовыгодным международным вопросам, поддерживать друг друга в рамках международных парламентских организаций, укреплять диалог и сотрудничество в этой сфере.МИД Грузии и Турции провели политические консультации >>Будут разработаны учебные программы и проекты сотрудничества, которые должны способствовать обмену опытом между аппаратом Парламента Грузии и администрацией Великого Национального Собрания Турции.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот Грузии и Турции с начала 2021 года составил примерно 1,9 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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