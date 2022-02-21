https://sputnik-georgia.ru/20220221/tbilisskie-neonatsisty-vyshli-iz-teni--mvd-gruzii-vedet-sledstvie-264632848.html

Тбилисские неонацисты вышли из тени – МВД Грузии ведет следствие

Тбилисские неонацисты вышли из тени – МВД Грузии ведет следствие

В столичном парке Дэда Эна группировка, называющая себя национал-социалистами, расправляется с подростками 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T14:59+0400

2022-02-21T14:59+0400

2022-02-21T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. По факту нападения на подростков в тбилисском парке Деда Эна ведется следствие, сообщили Sputnik в пресс-центре МВД Грузии.Один из лидеров НПО "Тбилиси Прайд" Мариам Кварацхелия на своей странице в Facebook сообщает, что в Тбилиси появилась группировка, которая устраивает так называемые "рейды" в столичном парке Дэда Эна. По ее словам, ежедневно кто-то из прохожих становится жертвой насильников. Кварацхелия призвала правоохранительные органы обратить серьезное внимание на эти факты и привлечь к ответственности виновных, в противном случае пригрозила акциями протеста.Расправа над подростком в Тбилиси - суд отправил полицейских под арест>>На странице в Facebook The-Sacred-War опубликовано видео, залитое в Сеть 18 февраля, где видны кадры избиения, предположительно подростка, и слышна ненормативная лексика. Авторы видео называют себя национал-социалистами и скинхедами.Появление агрессивной группировки насторожило родителей подростков в Тбилиси. Они опасаются, что из-за нестандартной внешности, яркой одежды или пирсинга их дети могут подвергнуться насилию."Моему ребенку и его друзьям с ярким цветом волос и пирсингом по 13-14 лет. Когда раньше они шли гулять в парк Дэда Эна, я была относительно спокойна. Оказывается, я ошибалась. И что же теперь делать?" – пишет одна из пользователей, с которой согласны другие авторы.Родители просят прохожих, в случае, если они станут свидетелями подобных нападений, сразу же вызывать полицию. А в случае бездействия патрульных, звонить в Генеральную инспекцию Министерства внутренних дел – 126.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, подростки, мвд грузии, происшествия