https://sputnik-georgia.ru/20220127/rasprava-nad-podrostkom-v-tbilisi---sud-otpravil-politseyskie-pod-arest--263935559.html

Расправа над подростком в Тбилиси - суд отправил полицейских под арест

Расправа над подростком в Тбилиси - суд отправил полицейских под арест

Судья согласился с опасениями прокуроров, что обвиняемые могут скрыться от правосудия или совершить новое преступление 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T17:54+0400

2022-01-27T17:54+0400

2022-01-27T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил под арест на время следствия полицейских Нугзара Бакрадзе и Кахабера Бакашвили, обвиняемых по делу об избиении глухонемого 17-летнего подростка в Тбилиси.Инцидент произошел 23 января в комнате для полицейских на станции метро "Исани".Об избрании меры пресечения ходатайствовала прокуратура. Обвинители обосновали свое требование опасением, что обвиняемые могут скрыться либо совершить новое преступление. Судья Михаил Джинджолая согласился с мнением прокуроров. По его словам, есть опасность, что обвиняемые окажут давление на свидетелей. Адвокаты настаивали на освобождении своих подзащитных под залог - в 20 тысяч лари (около 6,5 тысячи долларов) для Бакрадзе и в 10 тысяч лари (около 2,2 тысячи долларов) для Бакашвили. Предварительное судебное заседание назначено на 15 марта.Бакрадзе обвиняется в бесчеловечном обращении с заведомо несовершеннолетним с использованием служебного положения, а Бакашвили - в злоупотреблении служебными полномочиями."Наказать строжайшим образом" - президент Грузии о скандале с полицейскими>>По данным следствия, Бакрадзе несколько раз ударил несовершеннолетнего и оскорбил его. Второй полицейский, который стал свидетелем происходящего, не пресек насилие, а также не донес о случившемся, чтобы его напарник сумел избежать уголовной ответственности.Свидетелями случившегося, как сообщила ранее Служба госинспектора Грузии, стали брат и друзья подростка. Один из них записал происходящее на видео и обнародовал. Тогда и началось расследование.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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