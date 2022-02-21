https://sputnik-georgia.ru/20220221/v-bakuriani-sostoyalis-dva-etapa-kubka-evropy-po-parallelnomu-gigantskomu-slalomu-264633937.html
В Бакуриани состоялись два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому
В Бакуриани состоялись два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому
В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T15:29+0400
2022-02-21T15:29+0400
2022-02-21T15:29+0400
спорт
грузия
новости
европа
бакуриани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264634049_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_9b960ccf95245958cfee19cb53f0e41e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани под эгидой FIS принял два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому.Среди мужчин победителем первого этапа стал швейцарец Дарио Кавицель, а второго – Штефан Баумейстер из Германии. Что касается соревнований среди женщин, то в первый день турнира на высшую ступень пьедестала почета взошла Ладина Дженни из Швейцарии, а на втором этапе победу одержала Сабин Шофманн из Австрии.В общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира. Грузию представлял Реваз Назгаидзе."После проведения двух этих этапов уверен – Грузия и организационный комитет готовы к проведению чемпионата мира", – заявил представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Кристоф Бехунек.Помимо двух этапов Кубка Европы Бакуриани примет два этапа Кубка мира. В начале марта (с 3 по 6), на горнолыжном курорте состоятся соревнования в дисциплине slopestyle. Оба этих турнира можно рассматривать в качестве тестовых в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в Бакуриани в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
европа
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/15/264634049_65:0:1686:1216_1920x0_80_0_0_de75cf1d75d24fa1e9543f3c0f8dc600.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, европа, бакуриани
В Бакуриани состоялись два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому
Подписаться на
В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира
ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани под эгидой FIS принял два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому.
Среди мужчин победителем первого этапа стал швейцарец Дарио Кавицель, а второго – Штефан Баумейстер из Германии. Что касается соревнований
среди женщин, то в первый день турнира на высшую ступень пьедестала почета взошла Ладина Дженни из Швейцарии, а на втором этапе победу одержала Сабин Шофманн из Австрии.
В общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира. Грузию представлял Реваз Назгаидзе.
"После проведения двух этих этапов уверен – Грузия и организационный комитет готовы к проведению чемпионата мира", – заявил представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Кристоф Бехунек.
Помимо двух этапов Кубка Европы Бакуриани примет два этапа Кубка мира. В начале марта (с 3 по 6), на горнолыжном курорте состоятся соревнования в дисциплине slopestyle. Оба этих турнира можно рассматривать в качестве тестовых в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в Бакуриани в 2023 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.