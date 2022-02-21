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В Бакуриани состоялись два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому

В Бакуриани состоялись два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому

В соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T15:29+0400

2022-02-21T15:29+0400

2022-02-21T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев – Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани под эгидой FIS принял два этапа Кубка Европы по параллельному гигантскому слалому.Среди мужчин победителем первого этапа стал швейцарец Дарио Кавицель, а второго – Штефан Баумейстер из Германии. Что касается соревнований среди женщин, то в первый день турнира на высшую ступень пьедестала почета взошла Ладина Дженни из Швейцарии, а на втором этапе победу одержала Сабин Шофманн из Австрии.В общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 60 спортсменов из 11 стран мира. Грузию представлял Реваз Назгаидзе."После проведения двух этих этапов уверен – Грузия и организационный комитет готовы к проведению чемпионата мира", – заявил представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Кристоф Бехунек.Помимо двух этапов Кубка Европы Бакуриани примет два этапа Кубка мира. В начале марта (с 3 по 6), на горнолыжном курорте состоятся соревнования в дисциплине slopestyle. Оба этих турнира можно рассматривать в качестве тестовых в преддверии чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в Бакуриани в 2023 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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