https://sputnik-georgia.ru/20220221/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-264641335.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 9 километров 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T17:02+0400

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2022-02-21T17:02+0400

грузия

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землетрясение

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ТБИЛИСИ, 21 фев - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло сегодня в девяти километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 16:17 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 9 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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