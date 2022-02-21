https://sputnik-georgia.ru/20220221/v-gruzii-skonchalsya-stareyshiy-veteran-vov-264639465.html

В Грузии скончался старейший ветеран ВОВ

В Грузии скончался старейший ветеран ВОВ

Николай Васильевич Чуянов не дожил до своих ста лет всего несколько месяцев 21.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Не стало старейшего ветерана ВОВ Николая Васильевича Чуянова - в этом году ему должно было исполниться 100 лет."Он не дожил несколько месяцев до 100 лет. Я благодарю каждого, кто помогал нам почти три года, - это был самый сложный наш подшефный ветеран в плане бытовых условий, и без вашей помощи мы бы не справились", - пишет журналист Динара Курманова, которая ухаживала за ветераном, пока жила в Грузии.Курманова поблагодарив всех, кто заботился о пожилом человеке, у которого не было родственников.Sputnik Грузия в прошлом году сделал небольшой видеосюжет о Николае Васильевиче и рассказал, в каких условиях ему приходится жить в старости и с каким нетерпением он каждый ход ждет 9 мая - Дня победы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, ветераны