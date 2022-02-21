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В Грузии скончался старейший ветеран ВОВ
В Грузии скончался старейший ветеран ВОВ
Николай Васильевич Чуянов не дожил до своих ста лет всего несколько месяцев 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T16:12+0400
2022-02-21T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Не стало старейшего ветерана ВОВ Николая Васильевича Чуянова - в этом году ему должно было исполниться 100 лет."Он не дожил несколько месяцев до 100 лет. Я благодарю каждого, кто помогал нам почти три года, - это был самый сложный наш подшефный ветеран в плане бытовых условий, и без вашей помощи мы бы не справились", - пишет журналист Динара Курманова, которая ухаживала за ветераном, пока жила в Грузии.Курманова поблагодарив всех, кто заботился о пожилом человеке, у которого не было родственников.Sputnik Грузия в прошлом году сделал небольшой видеосюжет о Николае Васильевиче и рассказал, в каких условиях ему приходится жить в старости и с каким нетерпением он каждый ход ждет 9 мая - Дня победы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, ветераны
В Грузии скончался старейший ветеран ВОВ
16:12 21.02.2022 (обновлено: 17:17 21.02.2022) Подписаться на
Николай Васильевич Чуянов не дожил до своих ста лет всего несколько месяцев
ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Не стало старейшего ветерана ВОВ Николая Васильевича Чуянова - в этом году ему должно было исполниться 100 лет.
"Он не дожил несколько месяцев до 100 лет. Я благодарю каждого, кто помогал нам почти три года, - это был самый сложный наш подшефный ветеран в плане бытовых условий, и без вашей помощи мы бы не справились", - пишет
журналист Динара Курманова, которая ухаживала за ветераном, пока жила в Грузии.
Курманова поблагодарив всех, кто заботился о пожилом человеке, у которого не было родственников.
Sputnik Грузия
в прошлом году сделал небольшой видеосюжет о Николае Васильевиче и рассказал, в каких условиях ему приходится жить в старости и с каким нетерпением он каждый ход ждет 9 мая - Дня победы.
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